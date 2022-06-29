Τοπικά

Νέα Διοίκηση του ΣΒΘΣΕ

Συγκροτήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΒΕΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  UNIPAK HELLAS CENTRAL ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ ELIKON LOGISTICS Ι.Κ.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΨΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PROJECT ζ ΙΚΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ CENTAUR TECHNOLOGIES MIKE
ΕΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  ANTOPACK AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ H.B. FULLER ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ COLD SIN AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ SOVEL AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΣΕΒ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΒ

Η νέα Διοίκηση αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής εμβέλειας του Συνδέσμου.
Στη νέα σύνθεση περιλαμβάνονται επανεκλεγέντα μέλη, των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του.

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