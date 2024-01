NASA: Παραμονή Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη ενέργειας στον Ήλιο από το 2017

Την ισχυρότερη έκρηξη ενέργειας στον ήλιο από το 2017, παρατήρησαν οι ερευνητές της NASA την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία, μάλιστα, είχε κάποιες πιθανότητα να διαταράξει τους δορυφόρους και τα συστήματα GPS στη Γη μέχρι και χθες.

Το Ηλιακό Παρατηρητήριο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας εντόπισε την ισχυρή απελευθέρωση ενέργειας την Κυριακή, με τις καταιγίδες ακτινοβολίας να μπορούν να επηρεάσουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σήματα πλοήγησης και να θέσουν σε κίνδυνο τα διαστημόπλοια και τους αστροναύτες.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 31, 2023, peaking at 4:55 EST. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X5.0. https://t.co/rdALPuiOcm pic.twitter.com/CZeqHfkm0J

Τα πλάνα δείχνουν μια λαμπερή περιοχή στον ήλιο, η οποία γίνεται πιο φωτεινή πριν εκραγεί και απελευθερώσει εκλάμψεις.

Η NASA δήλωσε ότι η τελευταία φορά που παρατήρησε μια τέτοια έκλαμψη ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, όταν καταγράφηκε μια έκλαμψη που προκάλεσε ραδιοφωνικές διακοπές για ώρες.

«Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις ενέργειας. Οι εκλάμψεις και οι ηλιακές εκρήξεις μπορούν να επηρεάσουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σήματα πλοήγησης και να προκαλέσουν κινδύνους για τα διαστημόπλοια και τους αστροναύτες», σημείωσε η NASA στην ανακοίνωσή της.

2023 closed out with the most intense solar flare since 2017

Visuals reveal a luminous area on the sun prior to erupting into an X5 flare.

The flare peaked at 31/4:55

EST/EDT

Source: NOAA pic.twitter.com/B0SM69ynhG

— Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) January 3, 2024