NASA: Εντόπισε στον Άρη βράχο που θυμίζει… ντόνατ

Το Perseverance της NASA που εκτελεί αποστολή στον Άρη εντόπισε ένα… βραχώδες ντόνατ που θα μπορούσε να είναι μετεωρίτης.

Την Παρασκευή (23 Ιουνίου), το Perseverance τράβηξε μια φωτογραφία μιας μεγάλης, σκοτεινής πέτρας με μια τρύπα στο κέντρο της. Η ενδιαφέρουσα πέτρα περιβάλλεται από άλλες παρόμοιας απόχρωσης, γεγονός που υποδηλώνει μια κοινή προέλευση – η οποία μπορεί να εκτείνεται πέρα από τον Άρη. Ο βράχος-ντόνατ «θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος μετεωρίτης μαζί με μικρότερα κομμάτια», δήλωσαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου SETI μέσω Twitter τη Δευτέρα.

#PPOD : @NASAPersevere took a picture using the SuperCam Remote Micro-Imager on 23 June 2023 of a donut-shaped rock off in the distance, which could be a large meteorite alongside smaller pieces. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @LosAlamosNatLab @CNES @IRAP_France @mars_stu pic.twitter.com/9EFTr5tlno

Ένα τέτοιο εύρημα δεν θα ήταν πρωτοφανές. Το Perseverance εντόπισε έναν πιθανό μετεωρίτη μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προσγείωσή του τον Φεβρουάριο του 2021, για παράδειγμα. Και ο μεγαλύτερος ξάδελφος του ρόβερ, το Curiosity, έχει ανακαλύψει μια σειρά από διαστημικούς βράχους στον Άρη από τότε που προσγειώθηκε τον Αύγουστο του 2012, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταλλικού που πήρε το παρατσούκλι Κακάο τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Παρεμπιπτόντως, η ανακάλυψη του Perseverance δεν είναι ο πρώτος βράχος που μοιάζει με γλυκό και στον οποίο έχει πέσει ένα ρομπότ του Άρη. Τον Ιανουάριο του 2014, το ρομπότ Opportunity της NASA εντόπισε μια πέτρα που ήταν λευκή εξωτερικά και κόκκινη εσωτερικά, γεγονός που ώθησε τα μέλη της ομάδας αποστολής να τη συγκρίνουν με ντόνατ ζελέ.

Το Perseverance εξερευνά έναν κρατήρα του Άρη με πλάτος 28 πλάτος (45 χιλιόμετρα) που ονομάζεται Jezero, ο οποίος φιλοξενούσε μια μεγάλη λίμνη και ένα δέλτα ποταμού πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Το ρόβερ σε μέγεθος αυτοκινήτου χαρακτηρίζει αυτό το αρχαίο περιβάλλον, αναζητά σημάδια ζωής από πολύ παλιά και συλλέγει δεκάδες δείγματα για μελλοντική επιστροφή στη Γη.

