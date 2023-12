NASA: Έφτιαξε το χριστουγεννιάτικο αστρικό δέντρο του Γαλαξία – Δείτε εικόνες

Με μια εικόνα του «Σμήνους Χριστουγεννιάτικου Δέντρου», με άστρα που… αναβοσβήνουν γιορτάζει η NASA την περίοδο των γιορτών.

Το NGC, είναι ένα σμήνος νεαρών αστεριών, ηλικίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων ετών (ο Ήλιος έχει ηλικία 5 δισεκατομμύρια έτη), που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 2.500 έτη φωτός απο τη Γη και έχουν χρωματιστεί και περιστραφεί για να σχηματίσουν τρόπον τινά, το χριστουγεννιάτικο αστρικό δέντρο του Γαλαξία μας.

Η σύνθετη εικόνα, όπως εξηγεί η NASA, εμπεριέχει ακτίνες Χ από το Chandra (μπλε και λευκό), οπτικά δεδομένα από το WIYN (πράσινο αέριο) και υπέρυθρα δεδομένα από το 2MASS (λευκά αστέρια).

We’re celebrating the holiday season with a new image of the “Christmas Tree Cluster” — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

Happy Holidays space fans!🎄 pic.twitter.com/sRgFZ5PlIE

— Chandra Observatory (@chandraxray) December 19, 2023

Η εικόνα δείχνει το σχήμα ενός κοσμικού χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη λάμψη των αστρικών φώτων. Τα αστέρια του σμήνους είναι τόσο μικρότερα όσο και μεγαλύτερα από τον Ήλιο. Η μάζα τους κυμαίνεται, καθώς μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/10 της ηλιακής μάζας ενώ σε άλλα είναι επτά ηλιακές μάζες.

nasa1

Πώς δημιουργήθηκε η εικόνα

Η σύνθετη εικόνα ενισχύει την ομοιότητα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσω επιλογών χρώματος και περιστροφής. Τα μπλε και τα λευκά φώτα, που αναβοσβήνουν στην κινούμενη έκδοση της εικόνας) είναι νεαρά αστέρια που εκπέμπουν ακτίνες Χ που ανιχνεύονται από το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA. Οπτικά δεδομένα που προέρχονται από το υποστηριζόμενο από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών τηλεσκόπιο WIYN 0,9 μέτρων στο Kitt Peak δείχνουν ένα νεφέλωμα αερίου στο σμήνος με πράσινο χρώμα, που αντιστοιχεί στις «πευκοβελόνες» του δέντρου. Τέλος, τα υπέρυθρα δεδομένα από το Two Micron All Sky Survey δείχνουν τα αστέρια του προσκηνίου και του υποβάθρου με λευκό χρώμα.

Αυτή η εικόνα έχει περιστραφεί δεξιόστροφα κατά 160 μοίρες από το αστρονομικό πρότυπο του Βορρά που δείχνει προς τα πάνω, έτσι ώστε να φαίνεται σαν η κορυφή του δέντρου είναι προς την κορυφή της εικόνας.

Πηγή:protothema