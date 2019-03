NASA: Αεροσκάφη «σπάνε» το φράγμα του ήχου (pics)

Συγκλονιστικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA «αιχμαλωτίζουν» τη στιγμή που δύο υπερηχητικά αεροσκάφη «συγκρούονται» με το φράγμα του ήχου, προκαλώντας κρουστικά κύματα, τα οποία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

Όπως εξήγησε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, οι φωτογραφίες ελήφθησαν στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα αεριωθούμενο αεροσκάφος ικανό να αναπτύσσει υπερηχητικές ταχύτητες χωρίς να προκαλεί ηχητική έκρηξη, το λεγόμενο «sonic boom».

Χρησιμοποιώντας μια πρόσφατα αναβαθμισμένη τεχνολογία φωτογραφίας air-to-air, που χρειάστηκε 10 χρόνια για να αναπτυχθεί, οι μαγευτικές εικόνες της NASA αποτυπώνουν για πρώτη φορά την αλληλεπίδραση των κρουστικών κυμάτων που δημιουργούνται από δύο υπερηχητικά αεροπλάνα εν πτήσει.



Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα βλέπουμε τα δύο υπερηχητικά jet τύπου T-38 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στο ερευνητικό κέντρο της Αεροπορικής Βάσης Edwards στην Καλιφόρνια.

«Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι, αν κοιτάξει κανείς το πίσω Τ-38, μπορεί να δει τα κύματα να αλληλοεπιδρούν σε μια καμπύλη» εξηγεί ο Neal Smith, ερευνητής της NASA. «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δεύτερο T-38 πετάει πίσω από το προπορευόμενο αεροσκάφος, οπότε τα κρουστικά κύματα διαμορφώνονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν αυτοί οι κραδασμοί».

