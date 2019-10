Να εφαρμόσουν τις διατάξεις για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων ζητά από τους καταστηματάρχες ο Εμπορικός Σύλλογος

Δειγματοληπτκός έλεγχος πραγματοποιήθηκε χθες από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλία, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πολλά εμπορικά καταστήματα στον Βόλο δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων λιανικής πώλησης επί των πωλούμενων ειδών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου υπενθυμίζει στους συναδέλφους του ότι οφείλουν να ακολουθήσουν τις ισχύουσες διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Aριθμ. 91354 ΦΕΚ B 2983 – 30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». , προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιβολές διοικητικών κυρώσεων από την αρμόδια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα:

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

1. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει αυτά να εκτίθενται σε κάθε χώρο πώλησης έτσι ώστε η επισήμανση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας-προϊόντος, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα – ετικέτα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφόρησης, να είναι δε ακριβής και σαφής ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

2. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.

3. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, κατά την πώληση υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο, στο χώρο του ταμείου ή του τηρούμενου τιμοκαταλόγου στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED”.

Η ρύθμιση αυτή αφορά και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους με την γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών. Πινακίδα με την ως άνω ένδειξη θα πρέπει να υπάρχει και εντός των οχημάτων ΤΑΧΙ στο ταμπλό κατά τέτοιο τρόπο που να είναι άμεσα ορατή από τον/τους επιβάτη/ες.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για παραβάσεις των υποχρεώσεων της παραγράφου 2, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για αναγραφή ανακριβών – παραπλανητικών ενδείξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας.

Δ. Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 2

Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)

1. Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους, είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται:

Α. Η τιμή

Β. Η Ονομασία

Γ. Η Ποιότητα – Σύνθεση – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά, όπου απαιτείται

Δ. Ειδικά για τα τρόφιμα-γλυκά, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο. Στην περίπτωση που τα προς πώληση προϊόντα είναι μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα ή ανακατασκευασμένα, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να αποτυπώνεται στις σχετικές πινακίδες.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2. Όσον αφορά στην ένδειξη της τιμής, ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά στην πώληση προσυσκευασμένων προϊόντων.

Β. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πέραν της τιμής ανά συσκευασία (όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στα άρθρα 5 και 6), διαμορφώνεται κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων.

Γ. Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), αναφέρεται σε:

α. Βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης Β.

β. Ορισμένα λαχανικά, τα οποία κατά τη συνήθη πρακτική πωλούνται είτε κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ή με το τεμάχιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29.

Δ. Ειδικά για μεταχειρισμένα ενδύματα, επιτρέπεται η πώλησή τους κατά βάρος και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις όσον αφορά την ένδειξη τιμής.

Ε. Παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση αναγραφής των τιμών στη πινακίδα, για είδη κοσμηματοπωλείου (κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια, κ.λπ.), τα οποία πωλούνται σε τιμή άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€).

3. Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης εξαιρούνται:

Α. Καταστήματα λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ., πλην καταστημάτων πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.

Β. Περίπτερα.

Γ. Τα προϊόντα που πωλούνται από αυτόματα μηχανήματα.

Δ. Συσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή 1 κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο κατά περίπτωση.

Ε. Μαγειρεμένα ή ημιμαγειρεμένα φαγητά.

ΣΤ. Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων.

Ζ. Προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα ή άλλα είδη, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται σε πολύ μικρές συσκευασίες ή με το τεμάχιο.

Η. Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

4. Η τιμή πώλησης και η τιμή ανά μονάδας μέτρησης στις πινακίδες των λιανοπωλητών αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το διεθνές σήμα του ευρώ € πριν ή μετά τον αριθμό (π.χ. 0,09 €, 0,40 €, 1,25 €, ή € 5,42, € 7,09 κ.λπ.).

Στην περίπτωση που το δεκαδικό μέρος είναι μηδέν, αυτό μπορεί να παραληφθεί (π.χ. 1 €, 5€, 28 €, ή € 1, € 5, € 28 κ.λπ.).

5. Α. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε σταθερές ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησής τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λπ.) και για τις οποίες στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, οι τιμές αυτές αναγράφονται σε μία μόνο πινακίδα, εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο έκθεσης. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος.

Β. Για συσκευασίες ειδών μεταβλητού βάρους, στην πινακίδα αρκεί μόνο η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης.

6. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μπορούν να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο πληροφόρησης τοποθετημένο σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Σε περίπτωση καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών κ.λπ. άνω των 300 τ.μ., θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα (price checker) ανά 300 τ.μ. τοποθετημένου/ων ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

7. Για τεμαχιζόμενα ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα αναγράφονται σε πινακίδα που τοποθετείται επί του είδους αυτού τα στοιχεία του άρθρου 11.

8. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6. Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.

9. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης. Απαγορεύεται η απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής από εκείνη που αναγράφεται στις πινακίδες.

10. Οι λιανικές τιμές όλων των αγαθών ή των προσφερόμενων υπηρεσιών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες ή που επικοινωνούνται με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

11. Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.

12. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ανάρτησης της προβλεπόμενης πινακίδας, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κ.λπ.) ή κατάλογο. Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρήσης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης των προϊόντων.

13. Τα προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, όπου έχει πρόσβαση και το ευρύ κοινό και τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, επιτρέπεται λόγω επικινδυνότητας, να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Η πώληση να διενεργείται με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας βάσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης ή για υπέρβαση τιμής, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 9, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες λόγω επικινδυνότητας βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 13, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Ε. Για μη ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου τιμών (price checker ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληροφόρησης) όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).»

«Εφιστούμε την προσοχή σε όλους να μην αδιαφορήσουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος.