Μυθιστορήματα με επιστημονικό ενδιαφέρον: «FranKissStein» και «Τρότζαν»

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

FranKissStein,

Jeanette Winterson,

Gutenberg

Η συγγραφέας: H Jeanette Winterson είναι μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες Βρετανίδες συγγραφείς. Το πρώτο της βιβλίο Oranges Are Not the Only Fruit (ελληνική έκδοση: Έχει κι αλλού πορτοκαλιές) κέρδισε το Βραβείο Whitbread, διασκευάστηκε σε τηλεοπτική σειρά και γνώρισε διεθνή επιτυχία. Ακολούθησαν πολλά ακόμα μυθιστορήματα, που έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο και κυκλοφορούν σε 32 χώρες. Ζει στο Όξφορντσαϊρ και στο Λονδίνο. Έργα της κυκλοφορούν στα ελληνικά. Το πιο πρόσφατο είναι το Πες μου μια ιστορία (εκδόσεις Μελάνι 2007).

Τι θα συμβεί όταν ο άνθρωπος δεν θα είναι πλέον το ευφυέστερο ον στον πλανήτη; Η Τζάνετ Γουίντερσον (γεν. 1959) μάς δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το μέλλον. Η ιστορία ξεκινά το 1816, όταν η Μαίρη Σέλεϊ γράφει τον Φρανκενστάιν για να διασκεδάσει τον Λόρδο Μπάιρον και τον σύζυγό της Πέρσι. Μ᾽ ένα μεγάλο χρονικό άλμα στην εποχή μας η Γουίντερσον παρουσιάζει τον τρανς Ρι Σέλεϊ που ερωτεύεται έναν ειδήμονα στην τεχνητή νοημοσύνη, μια ομάδα γιατρών που προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν πτώματα, αλλά και τον Ρον που κατασκευάζει κούκλες-ρομπότ του σεξ.

Τρότζαν,

Θανάσης Χειμωνάς,

Εκδόσεις Πατάκη

Ο συγγραφέας: Ο Θανάσης Χειμωνάς γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλολογία και Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και Δημοσιογραφία στο Λονδίνο. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με δύο διηγήματα στην εφ. Τα Νέα, το πρώτο από τα οποία εντάχθηκε στη συλλογή διηγημάτων Έρωτας σε πρώτο πρόσωπο (Κέδρος, 1997). Έχει γράψει τα μυθιστορήματα: Ραμόν (Κέδρος, 1998 – Εκδόσεις Πατάκη, 2019), Σπασμένα ελληνικά (Κέδρος, 2000), Ανεξιχνίαστη ψυχή (Εκδόσεις Πατάκη, 2003), H μπλε ώρα (Εκδόσεις Πατάκη, 2005), Ραγδαία επιδείνωση (Εκδόσεις Πατάκη, 2008), Δεν την αγαπάω πια (Εκδόσεις Πατάκη, 2010), Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες (Εκδόσεις Πατάκη, 2013), Αίτημα φιλίας (Εκδόσεις Πατάκη, 2015), Παραφροσύνη (Εκδόσεις Πατάκη, 2017), Ο κύριος Τέλειος (Εκδόσεις Πατάκη, 2021), Τρότζαν (2023). Το 2002 το Ραμόν εκδόθηκε στη Γαλλία από τις εκδόσεις Alter Edit, ενώ το 2003 ακολούθησαν τα Σπασμένα ελληνικά. Το 2021 το Αίτημα φιλίας εκδόθηκε στη Βόρεια Μακεδονία από τις εκδόσεις ArtConnect.

Πώς είναι να πεθαίνεις και να σε επαναφέρουν στη ζωή πενήντα χρόνια αργότερα;

Να βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει ελευθερία λόγου και έκφρασης, ουσιαστικά ούτε και σκέψης; Σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν αλκοόλ, σπορ, φύλα; Σε έναν κόσμο όπου οι γάμοι και το σεξ γίνονται με αλγόριθμο και υπό αυστηρή επιτήρηση; Σε έναν κόσμο όπου η υγεία είναι υποχρέωση και η κρεατοφαγία έγκλημα; Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δεν επιλέγουν το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν, δουλεύουν από το σπίτι σχεδόν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και δεν πάνε ποτέ διακοπές; Σε έναν κόσμο όπου τα social media είναι η ταυτότητά σου και έχουν υποκαταστήσει τα δικαστήρια; Σε έναν κόσμο όπου, στο όνομα της προόδου και της ισότητας, δεν επιτρέπονται ο έρωτας, το χιούμορ και καμιά μορφή τέχνης, όλοι είναι ίδιοι στο όνομα της διαφορετικότητας και η επιστήμη αντιμετωπίζεται ως θρησκεία; Σε έναν κόσμο όπου η Ιστορία ξαναγράφεται συνεχώς από την αρχή για να δαιμονοποιεί τους εκάστοτε αντιφρονούντες και εξωτερικούς εχθρούς; Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα λογοκρίνονται, όπου υπάρχει μόνο μία άποψη, η σωστή, αυτή του καθεστώτος;

Το «Τρότζαν» είναι ένα μυθιστόρημα που μιλάει για το δυστοπικό μέλλον που μας περιμένει. Ή μήπως για κάτι που ήδη ζούμε;