Μυστηριώδες φωτοστέφανο εμφανίστηκε στον ουρανό της Βόρειας Ιταλίας – Η πιθανή εξήγηση

Ένα παράξενο φαινόμενο που έμοιαζε με τεράστιο φωτοστέφανο έκανε την εμφάνιση του στον ουρανό της Βόρειας Ιταλίας. Το φωτοστέφανο διατηρήθηκε μόλις για μόλις 4 λεπτά πριν εξαφανιστεί εντελώς, ωστόσο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωση πρόλαβαν να το αποτυπώσουν και να το αναρτήσουν στους λογαριασμούς τους.

In #Italy, a massive smoke ring in the sky was captured on film, emanating from the #erupting #volcano #Etna.#EtnaVolcano #icelandvolcano #UlawunVolcano #VolcanoEruption #eruption #Iceland #Ulawun pic.twitter.com/fRYx25LI6b

— know the Unknown (@imurpartha) November 21, 2023