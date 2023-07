Μυστήριο: Εξαφανίστηκε το 2015 από το Τέξας και εντοπίστηκε ζωντανός 8 χρόνια μετά, έξω από εκκλησία

Μετά από 8 χρόνια βρέθηκε ζωντανός ένας νεαρός που είχε εξαφανιστεί στο Τέξας των ΗΠΑ. Ο Ρούντι είχε βγει για να βγάλει τα σκυλιά του βόλτα στις 6 Μαρτίου του 2015 και δεν επέστεψε ποτέ.

Μετά από 8 χρόνια σε ηλικία 25 ετών πλέον εντοπίστηκε σωριασμένος έξω από μια εκκλησία. Είχε αίμα στα μαλλιά και έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης.

This is definitely a miracle. Rudolph ‘Rudy’ Farias has been found after he was missing for 8 years. He left his home in Houston, Texas (at age 17) to take the dogs for a walk in 2015 and never returned. Apparently some good Samaritans found him outside of a church the other day.… pic.twitter.com/bLz4ofD8Kn

