My market – My Ομάδα: Μεγάλες διακρίσεις για τους πρωταθλητές μας!

Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες της My Ομάδα των My market ανέβηκαν στο βάθρο στα Πανελλήνια πρωταθλήματα Στίβου και Κολύμβησης που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας την εξαιρετική τους αθλητική κατάσταση, αλλά και την επιμονή, το πάθος και τη δέσμευσή τους.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, η Άννα Ντουντουνάκη κέρδισε 6 μετάλλια (χρυσό στα 50μ και στα 100μ πεταλούδα, αργυρό στα 50μ ύπτιο, 3 χάλκινα στα 4×100 μικτής ομαδικής mixed, μικτής ομαδικής γυναικών, και ελεύθερο γυναικών), ο Κριστιάν Γκολομέεβ κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια (50μ ελεύθερο και 50μ πεταλούδα), ενώ ο Ανδρέας Βαζαίος 2 χρυσά (100μ πεταλούδα και 200μ μικτής ατομικής)!

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη Σφυροβολία και ο Αντώνης Μέρλος στο Άλμα εις Ύψος, ενώ ο Ιερόθεος Δρίτσας κατέκτησε την τέταρτη θέση στα 400μ με εμπόδια!

Οι διακρίσεις και οι εξαιρετικές επιδόσεις των αθλητών της My Ομάδα είναι το καλύτερο επιστέγασμα για μια δύσκολη χρονιά εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, χωρίς πολλές αθλητικές διοργανώσεις και με εμπόδια στην προετοιμασία τους. Στα My market, σεβόμενοι την προσπάθεια των νέων πρωταθλητών μας σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθειά τους για να πετύχουν τους στόχους τους ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο που είναι προγραμματισμένοι για το 2021.

Μέσα από την υποστήριξη της My Ομάδα, στα My market στηρίζουμε το ιδεώδες του «ευ αγωνίζεσθαι», ταυτιζόμαστε με τις αξίες του αθλητισμού στη χώρα μας και στεκόμαστε δίπλα σε 8 νέους πρωταθλητές στο δρόμο τους προς τις διακρίσεις! Συμβάλλουμε πολλαπλά στην προπονητική προετοιμασία των αθλητών, υποστηρίζουμε τη συμμετοχή τους σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και φροντίζουμε για τη σωστή διατροφή τους μέσα από τα 225 καταστήματα My market σε όλη την Ελλάδα.

Η My Ομάδα αποτελείται από τους:

Ανδρέα Βαζαίο – κολύμβηση (μικτή, ελεύθερο και πεταλούδα)

Κριστιάν Γκολομέεβ – κολύμβηση (ελεύθερο και πεταλούδα)

Ιερόθεο Δρίτσα – στίβος (400μ. εμπόδια)

Δήμητρα Μαναβή – Κωνσταντίνα Τσοπούλου (beach volley)

Αντώνη Μέρλο – στίβος (άλμα εις ύψος)

Άννα Ντουντουνάκη – κολύμβηση (πεταλούδα, ύπτιο)

Χρήστο Φραντζεσκάκη – στίβος (σφυροβολία)