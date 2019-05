Ήταν η εντυπωσιακότερη συμμετοχή ανθρώπων μίας εταιρείας στην πρωτοβουλία No Finish Line που διεξήχθη και φέτος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

1.100 συμμετέχοντες έτρεξαν με τη φανέλα των My market στηρίζοντας μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη στήριξη παιδιών που το έχουν ανάγκη. Ένας στους δέκα συμμετέχοντες δηλαδή!

Λίγο μετά τον αγώνα τα My market ανέβασαν ένα βίντεο γεμάτο χιλιόμετρα, αλλά και χαμόγελα προσφοράς. Δείτε το!