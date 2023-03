Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πούλησε την έπαυλή της στο Καλαμπάσας, 9 μήνες μετά την αγορά της

Tο πολυτελές σπίτι της πούλησε η διάσημη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια έναντι του ποσού των $10 εκατ. περίπου $2 εκατ. λιγότερο από ό,τι το είχε αγοράσει πριν από 9 μήνες.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Σπίαρς αγόρασε το σπίτι, λίγες ημέρες μετά το γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι, τον περασμένο Ιούνιο για $11,8 εκατ.

Μια πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι η τραγουδίστρια ήταν ενθουσιασμένη με το ακίνητο. «Η Μπρίτνεϊ λατρεύει το νέο της σπίτι. Το διάλεξε μαζί με τον Σαμ. Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να έχει ένα σπίτι που διάλεξε χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει έγκριση από τον μπαμπά της Τζέιμι Σπίαρς».

Singer Britney Spears has now sold her Calabasas mansion at a loss of almost $2 million.

The music star sold the property for less than her asking price of $12 million.

According to Britney, she felt too exposed staying at the house.https://t.co/lOnKRrOcvB

