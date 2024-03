Μπραντ Πιτ: Τα παρατάει στη διαμάχη με την Τζολί – Αποσύρει το αίτημα για συνεπιμέλεια των παιδιών τους

Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται πως σκοπεύει να δώσει τέλος στην πολυετή δικαστική του διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί, μετά το διαζύγιό τους.

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, παραιτείται του αιτήματός του να διεκδικήσει την επιμέλεια των έξι παιδιών που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του.

Πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων, αναφέρει ότι το ζευγάρι, το οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη από το 2016, φέρεται να φτάνει σε διακανονισμό το καλοκαίρι. Αν και ο Πιτ αρχικά επιδίωκε να εξασφαλίσει την εξ ημισείας επιμέλεια των παιδιών του, σκοπεύει να αποσυρθεί, αφήνοντας την πλήρη επιμέλειά τους στην ηθοποιό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, εκείνος θα έχει δικαίωμα των επισκέψεων.

Γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση;

Παρά τα όσα γράφτηκαν, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ή μέσω εκπροσώπου, τίποτα σχετικό. Ωστόσο, ο Πιτ δεν φαίνεται να έχει και άλλη επιλογή.

Τα τρία από τα παιδιά, που είναι πλέον ενήλικα (ο 22χρονος Μάντοξ, ο 20χρονος Παξ και η 19χρονη Ζαχάρα), δεν έχουν καλές σχέσεις με τον πατέρα τους και ως ενήλικες πια, δεν καλύπτονται πλέον από καμία συμφωνία επιμέλειας.

Οι κακές σχέσεις του Πιτ με τα παιδιά του

Οι κακές σχέσεις του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του είδαν το φως της δημοσιότητας, μερικούς μήνες πριν. Πρώτα, διέρρευσε η περιβόητη σήμερα ανάρτηση του Παξ, για τη «Γιορτή του Πατέρα» που είχε κάνει πριν τρία χρόνια.

Ο 19χρονος που υιοθέτησε το ζευγάρι στο παρελθόν, είχε γράψει κάτι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον Μπραντ Πιτ, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είχαν καλές σχέσεις. Μάλιστα, επιβεβαιώνει ίσως και τα όσα υποστήριξε η Αντζελίνα Τζολί για την επιθετική συμπεριφορά του Χολιγουντιανού σταρ, ως προς την ίδια, αλλά και τα παιδιά τους.

paxw03

Ο Παξ Τζολί-Πιτ έγραψε για την Ημέρα του Πατέρα «χρόνια πολλά απαίσιε άνθρωπε, παγκόσμιας κλάσης κοπ…» αναφερόμενος στον Μπραντ Πιτ

Σε ένα Instagram story, το οποίο ο Παξ έσβησε αμέσως, όμως η Daily Mail πρόλαβε να αποθηκεύσει, ο γιος του Πιτ γράφει: «Ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα σε αυτόν τον παγκόσμιας κλάσης κόπ… Χρόνο με τον χρόνο, ξανά και ξανά, αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι είσαι ένα απαίσιο και ποταπό πρόσωπο. Δεν έχεις καμία εκτίμηση ή ενσυναίσθηση απέναντι στα 4 μικρότερα παιδιά σου που τρέμουν από φόβο όταν βρίσκονται μπροστά σου. Ποτέ δεν θα καταλάβεις τη ζημιά που έχεις κάνει στην οικογένειά μου, γιατί είσαι ανίκανος να το κάνεις. Έχεις κάνει τη ζωή των πιο κοντινών μου ανθρώπων μια συνεχή κόλαση. Μπορείς να λες στον εαυτό σου και στον κόσμο ό,τι θες, αλλά η αλήθεια θα έρθει στο φως κάποια μέρα. Οπότε, χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα, απαίσιε άνθρωπε…».

Λίγο καιρό μετά, η 18χρονη κόρη των Τζολί και Πιτ, Ζαχάρα έγινε viral στο Διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης όπου συστηνόταν ως μέλος της αδελφότητας Alpha Kappa Alpha στο πανεπιστήμιο. Σε κλιπ που κυκλοφόρησε, η ίδια συστήθηκε στην αδελφότητα, φωνάζοντας υπερήφανα: «Το όνομά μου είναι Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί», χωρίς να αναφέρει πουθενά το επίθετο του πατέρα της.

Zahara Jolie appears to DROP Pitt from last name during sorority introduction – amid parents Angelina Jolie and Brad Pitt's years-long bitter divorce https://t.co/09q9tjHXaG

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 16, 2023