Μπραντ Πιτ: Σκέφτεται την «ημι-συνταξιοδότηση» – Πούλησε το 60% της εταιρείας του

Ο Μπραντ Πιτ χάρισε μεγάλες στιγμές στη μεγάλη οθόνη και κατάφερε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Παρόλα αυτά, η τελευταία του κίνηση να πουλήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εταιρεία που είχε ιδρύσει με τη Τζένιφερ Άνιστον, πυροδότησε τις φήμες που τον ήθελαν να αποσύρεται σιγά – σιγά από τον κινηματογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι ο Μπραντ Πιτ πούλησε το 60% της εταιρίας του, Plan B, που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ταινιών.

Brad Pitt is reportedly considering slowing down professionally https://t.co/BGEhQSgh20

— JustJared.com (@JustJared) January 8, 2023