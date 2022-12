Μπορεί στην Αμερική «Χριστούγεννα» να σημαίνει Mariah Carey, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο στον «θρόνο» παραμένει ο George Michael

Ένα θρυλικό smash single, που δημιουργήθηκε από έναν από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών, βρίσκεται ξανά στην κορυφή σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές αγορές του κόσμου. Την εβδομάδα των Χριστουγέννων, το «Last Christmas» των Wham! κυριαρχεί στο chart των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιστρέφοντας και πάλι στο θρόνο.

Για λίγο φάνηκε ότι το τραγούδι ίσως να μην είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει φέτος, καθώς το «All I Want For Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) βρέθηκε στο Νο. 1 μια εβδομάδα νωρίτερα. Αυτή τη φορά, οι Wham! ανέλαβαν τα ηνία, αφήνοντας την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό στη δεύτερη θέση.

Αυτή η εβδομάδα είναι μόλις η δεύτερη που το «Last Christmas» κατέκτησε τα βρετανικά singles chart. Το μελαγχολικό αλλά ταυτόχρονα αισιόδοξο εορταστικό κομμάτι έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή πολύ νωρίς το 2021 Συνολικά, έχει βρεθεί 24 εβδομάδες μέσα στο top 10 σε έξι διαφορετικές χρονιές.

Ενώ το «Last Christmas» κυκλοφόρησε αρχικά το 1984, δεν κατάφερε να μπει στο κύριο chart singles στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το έτος 2007. Θα χρειαζόταν άλλη μια δεκαετία για να μπει τελικά στο top 10 και έκτοτε επιστρέφει σε αυτή την θέση κάθε χρόνο. Το «Last Christmas» κατείχε κάποτε το ρεκόρ για το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο Νο 1, αλλά φυσικά έχασε αυτή την ιστορική θέση όταν τελικά σκαρφάλωσε στην κορυφή πέρυσι. Αυτή την τιμητική θέση κατέχει πλέον το «Running Up That Hill (A Deal with God)» της Kate Bush.

Ενώ το «Last Christmas» μπορεί να πρωταγωνιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ξεκίνησαν οι Wham!, το κομμάτι δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Νο. 1 στις Η.Π.Α. Η περίοδος των γιορτών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αμερική, καθώς το «All I Want for Christmas Is You» της Carey βρίσκεται και πάλι στην κορυφή του Hot 100. Λίγες θέσεις πιο κάτω, στο Νο. 9, βρίσκεται το «Last Christmas», το οποίο μόλις επέστρεψε και πάλι στο top 10. Κάποτε έφτασε στο Νο. 7, αλλά συνήθως το εμποδίζουν να σκαρφαλώσει ψηλότερα οι ακόμα πιο δημοφιλείς επιτυχίες της εποχής.

Ενώ το «Last Christmas» αποδίδεται στο δίδυμο Wham! – που αποτελείται από τον George Michael και τον Andrew Ridgeley – ο Michael είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος δημιουργός και παραγωγός του τραγουδιού. Οι Wham! ήταν μαζί από το 1981 έως το 1986, οπότε και οι δύο άνδρες χώρισαν τους δρόμους τους και ο Michael έκανε τεράστια σόλο καριέρα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε ποτέ να δει την εορταστική του επιτυχία να φτάνει στο Νο. 1 στην πατρίδα του, καθώς έφυγε από τη ζωή την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016 σε ηλικία 53 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του metroweekly.com, είναι ενδιαφέρον ότι η επιτυχία του «Last Christmas» φαίνεται πως δεν επηρεάστηκε αρνητικά από το γεγονός ότι γράφτηκε από έναν καλλιτέχνη που αργότερα δήλωσε δημοσίως ότι είναι ομοφυλόφιλος. Στην πραγματικότητα, το τραγούδι έφτασε στο ζενίθ του μόνο αφού ο ίδιος έκανε coming out, και συνεχίζει να παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων.

Πηγή:ethnos