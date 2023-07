Μπιγιονσέ: Λήστεψαν τη μητέρα της και βρήκαν θησαυρό – Πάνω από 1 εκατ. δολάρια και κοσμήματα αμύθητης αξίας

«Θησαυρό» βρήκαν οι κλέφτες που διέρρηξαν το σπίτι της Τίνα Νόουλς, της μητέρας της Μπιγιονσέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, οι αρμόδιοι αστυνομικοί λένε ότι το σπίτι της παραβιάστηκε από διαρρήκτες, οι οποίοι έφυγαν με μετρητά και κοσμήματα επταψήφιας αξίας.

Πρόκειται για το κτήμα της 69χρονης στην περιοχή του Λος Άντζελες. Οι αρχές ενημερωθήκαν ότι έλειπε ένα χρηματοκιβώτιο με πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και κοσμήματα.

