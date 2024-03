«Κύμα» αρνητικών σχολίων συνγκέντρωσε η Μπέλα Χαντίντ, με αφορμή μια φωτογράφηση που έκανε για λογαριασμό περιοδικού μόδας.

Το supermodel πατάει πάνω σε ένα άλογο προκειμένου να βγει η φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο της ιταλικής Vogue. Από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν όμως τα στιγμιότυπα με τη Χαντίντ να πατάει στη ράχη του αλόγου, θαυμαστές τη και μη- τη στοχοποίησαν για υποκρισία, επειδή είναι γνωστό ότι η ίδια ιππεύει συχνά άλογα, αλλά και βασανισμό του συγκεκριμένου ζώου.

Bella Hadid receives harsh criticism from fans for standing on a horse during Vogue Italia photoshoot: 'Doesn't that hurt it?' https://t.co/3rpaqmlUU2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 19, 2024