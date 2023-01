Μπασκετμπολίστας κατηγορείται για την άγρια δολοφονία 23χρονης

Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας παίκτης μπάσκετ της Αλαμπάμα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Ντάριους Χέρστον Μάιλς Τζούνιορ της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, συνελήφθη μετά τον πυροβολισμό και τη δολοφονία της 23χρονης Τζαμέα Τζόνα Χάρις από το Μπέρμιγχαμ το πρωί της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου.

Ο Μάικλ Λιν Ντέιβις, 20 ετών, συνελήφθη επίσης και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση μαζί με τον Miles.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί με περαστικούς να τρέχουν να κρυφτούν φωνάζοντας «Θεέ μου».

Ring camera catches footage of, University of Alabama basketball player Darius Miles arrested for fatal shooting of woman pic.twitter.com/dQN3P22GYe

— OnThaCorner (@onthacorner_) January 16, 2023