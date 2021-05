Μπασδάνης: Η απόλυτη καταστροφή το τοπικό lock down

Με αφορμή την ενημέρωση του Δημάρχου Βόλου για το ενδεχόμενο επιβολής τοπικού lock down ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Μόνο θόρυβο προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο της Μαγνησίας το «καμπανάκι» του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά για το ενδεχόμενο τοπικού lock down στην περίπτωση που δεν βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής.

Το διπλό αρνητικό ρεκόρ αριθμού κρουσμάτων και ιικού φορτίου στα λύματα που εκτοξεύτηκε στο 201% κατατάσσοντας την πόλη στην αρνητική πρώτη θέση μεταξύ των τριών επιβαρυμένων περιοχών στην Ελλάδα, μόνο να μας καθησυχάσει δεν μπορεί.

Ο κ. Χαρδαλιάς ήταν ξεκάθαρος. «Ο Βόλος δεν θα αποφύγει το τοπικό lock down εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση».

Την ώρα που ειδικοί ετοιμάζονται με τις αποφάσεις τους να κάνουν το επόμενο βήμα στην κανονικότητα (εστίαση σε κανονικές συνθήκες-επιστροφή μουσικής κλπ.) θα ήταν άδικο τώρα, εμείς να κάνουμε βήματα πίσω.

Η πιθανότητα παύσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην έναρξη της θερινής σεζόν, αλλά και η επανεμφάνιση των «λουκέτων» στην εμπορική αγορά, το μόνο που θα σήμαινε για την περιοχή μας και την τοπική μας οικονομία θα ήταν η απόλυτη καταστροφή.

Γι’ αυτό καλούμε όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας σε εγρήγορση, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την οδυνηρή απόφαση για τον τόπο μας τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που όλοι περιμένουμε την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και η αθρόα προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα είναι τα μόνα όπλα που πρέπει αυτή την κρίσιμη ώρα να χρησιμοποιήσουμε από την φαρέτρα μας».