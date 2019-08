Μπαράζ επιθέσεων στις ΗΠΑ: Πάνω από 30 νεκροί σε 24 ώρες

Οι ΗΠΑ βυθίστηκαν ξανά στο πένθος εξαιτίας νέας ένοπλης επίθεσης μερικές ώρες μετά την ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο, στο Τέξας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 26.

Αυτή τη φορά η τραγωδία έλαβε χώρα στο Οχάιο, και συγκεκριμένα στο Ντέιτον. Τοπικά ΜΜΕ, όπως η Dayton Daily News, αναφέρουν ότι άγνωστος άνοιξε πυρ και κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και 24 τραυματίες. H αστυνομία αναζητεί πιθανώς και δεύτερο ένοπλο, ο οποίος έφυγε από τον χώρο μέσα σε ένα σκούρο τζιπ, σύμφωνα με την Dayton Daily News.

Άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 10 νεκροί και ένας άγνωστος αριθμός τραυματιών. Σύμφωνα με την Dayton Daily News, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μπαρ. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ συμβουλεύει τους κατοίκους να αποφύγουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

In the Oregon District where it’s a very active scene. Spoke to one person who was a Newcom’s Tavern and she described hearing gun shots and being told to get down. @dayton247now pic.twitter.com/PUN1RGBbEm — Eric Onyechefule (@Eric247Now) August 4, 2019

BREAKING: @alertpage reporting 10 people shot in active shooter situation in Oregon District in Dayton, Ohio. I’m headed to the scene for @YourNewsNet and will update you within an hour when we arrive. pic.twitter.com/gqacrZn8g5 — Derek Myers (@DerekMyers) August 4, 2019

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πιθανώς είναι νεκρός.

Έγκλημα μίσους σε εμπορικό κέντρο

Λίγες ώρες νωρίτερα, νεαρός έσπειρε τον θάνατο σε πολυκατάστημα στην πόλη Ελ Πάσο, στο Τέξας (νότιες ΗΠΑ), όπου άνοιξε πυρ και σκότωσε είκοσι ανθρώπους που είχαν πάει ανυποψίαστοι να κάνουν τα ψώνια τους. Από τα πυρά του άνδρα, ο οποίος άρχισε να ρίχνει χθες το πρωί στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο, τραυματίστηκαν άλλοι 26 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οπλοφόρος, λευκός, 21 ετών, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

#BREAKING Surveillance photos of El Paso Walmart shooter pic.twitter.com/DdvohmZ3oo — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 3, 2019

Στις ΗΠΑ, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός αναφέρεται σε εγκλήματα με θύματα πρόσωπα τα οποία στοχοθετούνται εξαιτίας χαρακτηριστικών όπως η φυλή, το θρήσκευμα, ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο, κατ’ αυτόν «μια άνανδρη ενέργεια» και «μια πράξη μίσους». «Δεν υπάρχουν λόγοι, ούτε προσχήματα που θα δικαιολογήσουν ποτέ τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας μέσω Twitter.

Σήμερα, ο πληθυσμός του Ελ Πάσο επλήγη από μια ειδεχθή και παράλογη πράξη βίας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ. «Είκοσι αθώοι άνθρωποι από το Ελ Πάσο έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε ο κυβερνήτης Άμποτ αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καλώντας τους συμπολίτες του να «ενωθούν», όποια κι αν είναι η καταγωγή τους, για να ξεπεραστεί αυτή η «καταστροφή».

Πριν καν ο Άμποτ προφέρει αυτά τα λόγια, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης, στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ανταποκρίθηκαν μαζικά στην έκκληση της αστυνομίας και πήγαν να δώσουν αίμα για τους τραυματίες, που διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. «Έχουμε έντεκα θύματα ηλικίας 35 ως 82 ετών στο νοσοκομείο μας», ανέφερε ο Ντέιβιντ Σιμπ, διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Ντελ Σολ. «Οι εννέα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, εκ των οποίων οι τρεις είναι μεταξύ ζωής και θανάτου», διευκρίνισε στο CNN.

Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ενημέρωσε ότι τρεις πολίτες της χώρας του συγκαταλέγονται στους νεκρούς στο Ελ Πάσο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα της επίθεσης. Θύμισε ότι η πόλη όπου έγινε το μακελειό βρίσκεται απέναντι στη Σιουδάδ Χουάρες, ένα από τα σημεία συγκέντρωσης των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στην επικράτεια των ΗΠΑ, κι έκανε λόγο για «αδελφική συνύπαρξη» μεταξύ «όσων ζουν στη Σιουδάδ Χουάρες και στο Ελ Πάσο».

Ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ ανέφερε ότι στην επίθεση τραυματίστηκαν έξι πολίτες της χώρας, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών.

Ο μακελάρης του Ελ Πάσο και το μανιφέστο

Ο 21χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται πως έγραψε ένα «μανιφέστο μίσους», τεσσάρων σελίδων με ρατσιστικό και εθνικιστικό περιεχόμενο. Σε αυτό, ο δράστης κατηγορεί τους ισπανόφωνους αλλά και τους Αμερικανούς πολίτες πρώτης γενιάς -δηλαδή όσους έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ από μετανάστες γονείς- ότι «κλέβουν» τις δουλειές των λευκών και αλλοιώνουν την κουλτούρα της χώρας.

Στο εν λόγω κείμενο, ο 21χρονος μακελάρης, μιλά για την «εισβολή των ισπανόφωνων» στο Τέξας ενώ παράλληλα αναφέρεται και στη σφαγή στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, την οποία διέπραξε λευκός ρατσιστής στις 15 Μαρτίου. Όπως γράφει το CNN, το μανιφέστο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 8chan περίπου 20 λεπτά πριν η αστυνομία λάβει το πρώτο τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο.

