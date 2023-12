Μπάρακ Ομπάμα: Ντύθηκε Άγιος Βασίλης και μοίρασε δώρα σε μαθητές σχολείου στο Σικάγο – Δείτε βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα έβαλε τον σκούφο του Άγιου Βασίλη και μοίρασε δώρα σε μαθητές του Parkside στο South Shore του Σικάγο. Οι μαθητές εξεπλάγησαν ευχάριστα καθώς την ώρα που άκουγαν από την δασκάλα τους για τον Μπάρακ Ομπάμα τον είδαν μπροστά τους.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αφότου μοίρασε δώρα στα μικρά παιδιά στη συνέχεια τους διάβασε το βιβλίο «Ο Άγιος Βασίλης πρέπει να φύγει», ενώ προτού αποχωρήσει φωτογραφήθηκε με τους μαθητές και τη δασκάλα τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάρακ Ομπάμα και κατά το παρελθόν έχει ντυθεί Άγιος Βασίλης προσφέροντας χαρά στα μικρά παιδιά. Μάλιστα το 2018 φορώντας τον σκούφο του Άγιου Βασίλη και έχοντας στην πλάτη του έναν σάκο με δώρο επισκέφθηκε νοσοκομείο στην Ουάσινγκτον και μοίρασε δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονταν.

SANTA'S HELPER: President Obama spreads Christmas cheer to a children's hospital in D.C., donning a red hat and carrying a bag full of presents he delivered to children. 🎄🎁 https://t.co/C91Ma9CaV0 pic.twitter.com/eqVvFNFtl9

— CBS News (@CBSNews) December 20, 2018