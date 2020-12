Μπαράκ Ομπάμα: Η φανέλα που φορούσε στο Λύκειο δημοπρατήθηκε σε ποσό-ρεκόρ

O Μπαράκ Ομπάμα ξεπέρασε σε δημοπρασία τον καλό του φίλο και κορυφαίο μπασκετμπολίστα της εποχής του, Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ και μάλιστα ήταν βασικότατο μέλος της ομάδας του «Punahou High School» της Χαβάης. Μέσω δημοπρασίας που πραγματοποίησε η «Julien’s Auctions», μια φανέλα που φόρεσε εκείνα τα χρόνια πουλήθηκε έναντι 192.000 δολαρίων.

Barack Obama's high school basketball jersey has sold for $192,000! A new World Record for a high school jersey sold at auction!

The price broke the previous record set by LeBron, whose 2002 St. Vincent-St. Mary's jersey sold for $187,500 in 2019.

(via Julien's Auctions) pic.twitter.com/qSAzxYsE1O

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) December 7, 2020