Μπάκιγχαμ: Ένθερμος υποστηρικτής της ομοιοπαθητικής ο γιατρός του βασιλιά Καρόλου

Ο 71χρονος γιατρός που παρακολουθεί από ιατρικής πλευράς τα τελευταία χρόνια τον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας είναι ένθερμος υποστηρικτής της ομοιοπαθητικής, όπως γράφει σήμερα ο Τύπος της χώρας.

Ο Δρ. Μάικλ Ντίξον ανέλαβε επικεφαλής του ιατρικής ομάδας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2022, κατόπιν απόφασης του τότε πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος ασπάζεται ευλαβικά τις απόψεις του.

Ο διάδοχος της εκλιπούσας βασίλισσας τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ της ομοιοπαθητικής πιστεύοντας ότι οι εναλλακτικές θεραπείες έχουν μεγάλη αξία. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να διορίσει τον Δρα Μάικλ Ντίξον ως επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των βασιλικών ανακτόρων το 2022.

Τότε, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Δρ Ντίξον δεν πιστεύει ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Η θέση του Βρετανού καθηγητή είναι ότι οι εναλλακτικές θεραπείες μπορούν να συμβαδίζουν με τις συμβατικές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλείς, κατάλληλες και βασισμένες σε στοιχεία».

Το γεγονός ότι η φροντίδα του Καρόλου επιβλέπεται από αξιόπιστο βασιλικό γιατρό ο οποίος – όπως και ο μονάρχης – κάνει ήδη τον γύρο των βρετανικών ΜΜΕ την ώρα που ο 75χρονος βασιλιάς αναρρώνει στο Σάντριγχαμ έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του Καμίλα.

Ύστερα από την διάγνωση των γιατρών του ότι έχει καρκίνο, δίχως όμως να δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, ο βασιλιάς της Γηραιάς Αλβιώνας ακολουθεί την κατάλληλη θεραπεία απέχοντας από τα καθήκοντά του, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

