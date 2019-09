Μουσικό τριήμερο στο Φεστιβάλ Ευμέλεια με τέσσερις συναυλίες 

Το δεύτερο και τελευταίο μουσικό τριήμερο του Φεστιβάλ Ευμέλεια VII αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει 4 συναυλίες που μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλα τα μουσικά ενδιαφέροντα της εποχής μας (κλασική μουσική, ποπ μουσική, τζαζ, αυτοσχεδιασμό, σύγχρονη συνθετική δημιουργία). Επίσης, θα υπάρχει πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο από πλευράς ερμηνευτών.

Όλες οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στην ανανεωμένη και κλιματιζόμενη πλέον βιβλιοθήκη του Πορφυρογένειου Ιδρύματος Αγριάς, το οποίο είναι ο ακούραστος διοργανωτής και οικονομικός υποστηρικτής του Ευμέλεια, και πάντα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διακεκριμένου Βολιώτη πιανίστα Ντίνου Μαστρογιάννη, εμπνευστή του Ευμέλεια από το καλοκαίρι του 2011.

Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Θα περιλαμβάνει μερικά από τα περιφημότερα έργα για βιολοντσέλο και πιάνο των Σούμαν, Φωρέ, Πιατσόλλα και Ραχμάνινοφ. Παίζουν ο διάσημος Τσέχος τσελίστας Γίρζι Μπάρτα και η διακεκριμένη Ελληνίδα πιανίστα Τσένια Μανουσάκη. Ο Γίρζι Μπάρτα στην πατρίδα του Τσεχία αποτελεί πρώτης γραμμής σταρ του πολιτισμού επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή δισκογραφία (Deutsche Grammophon, Supraphon) με πλειάδα Βραβείων «Gramophone Award» από το 1991 μέχρι σήμερα, συνεργασίες με μαέστρους όπως οι Rostropovich, Maxim Shostakovich, Dutoit, Rozhdestvensky, και με διάσημες ορχήστρες – London Symphony, Royal Philharmonic, Liverpool Royal Philharmonic, Prague Philharmonic, εμφανίσεις σε Carnegie Hall, Φιλαρμονική του Βερολίνου και αλλού.

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρεσιτάλ πιάνου (σε ένα μέρος το καθένα), αλλά με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Το πρώτο ρεσιτάλ (ώρα 8.30) θα λέγεται «Woman in Music» και σ’ αυτό η Ιταλίδα πιανίστα Ivana Francisci θα ερμηνεύσει έργα για πιάνο αποκλειστικά γυναικών συνθετών (κάτι που εξαιρετικά σπάνια ακούγεται σε παγκόσμιο επίπεδο), τα οποία εκτείνονται μέχρι και τη Sofia Gubaidulina. Στο δεύτερο ρεσιτάλ με τίτλο «Sound of a Dream» (ώρα περίπου 10 παρά τέταρτο), το οποίο εντάσσεται στην ουσία στο πλαίσιο των πολύ πετυχημένων «late night concerts» του Ευμέλεια, ο Έλληνας πιανίστας Μάνος Κιτσικόπουλος θα παρουσιάσει σημαντικά έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου του 20ού αιώνα, που εναλλάσσονται με συνθέσεις, αλλά και προσωπικές του διασκευές που έχουν έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια επιλογή από τα σπάνια εμφανιζόμενα σε ρεσιτάλ «20 Children Song’s» του Chick Corea, κομμάτια του Eric Satie από τις συλλογές Gymnopedies κ.ά., μεταγραφές – διασκευές δικές του σε τραγούδια των Beatles και την εξαιρετικά σπάνια παρουσιαζόμενη στην Ελλάδα Σονάτα του Samuel Barber.

Η τελευταία συναυλία του Ευμέλεια VII (Τρίτη 1 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ) θα είναι ένα αφιέρωμα στον εκλεκτό Έλληνα συνθέτη Νέστορα Ταίηλορ. Μετά το ξεκίνημα των σπουδών του στο Ωδείο Αθηνών κοντά στον Γιώργο Διαμαντή και τον διακεκριμένο συνθέτη – ακαδημαϊκό Μενέλαο Παλλάντιο, σπούδασε σύνθεση στο Guildhall School of Music and Drama και στο Πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου, όπου του χορηγήθηκε ειδική υποτροφία για εξαιρετική επίδοση. Είναι κάτοχος των τίτλων LGSM (σύνθεση) LGSM (χορωδιακή σύνθεση και ενορχήστρωση) και CAMS/GSMD (σύνθεση) του Guildhall School of Music, και των μεταπτυχιακών τίτλων M.Mus και M.Phil (σύνθεση) του Royal Holloway από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι επίσης διπλωματούχος Διεύθυνσης Ορχήστρας του London College of Music.

Έργα του έχουν επανειλημμένα παρουσιασθεί στο Μ.Μ.Α., στο Μ.Μ.Θ., στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, στο Kioi Hall στο Τόκιο, στο Θέατρο της Όπερας του Lubeck, στη Μεγάλη Αίθουσα της Φιλαρμονικής της Οδησσού κ.ά. Μία από τις πιο πρόσφατες σημαντικές δημιουργίες του αποτελεί η όπερα-ορατόριο «Ελένη» (2019, σε ποιητικό κείμενο Fergus Currie, βασισμένο στο ομώνυμο best-seller του Νicholas Gage) που γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας από τη ΜidΑmerica Productions για το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης (πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2021, και σειρά παραστάσεων σε όλον τον κόσμο).