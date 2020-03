Μουσική βραδιά στη σκηνή του Lab Art με τη θρυλική ροκ μπάντα Nightstalker

Nightstalker! H μακροβιότερη παρουσία στον ελληνικό ροκ ήχο είναι από την Αθήνα και ακούει στο όνομα Nightstalker. Η θρυλική rock μπάντα επιστρέφει μετά από δυο χρόνια στη σκηνή του Lab Art σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου της δίσκου «Great Hallucinations».

Nightstalker: Διάχυτη ψυχεδέλεια, μικροί rock’n roll ύμνοι, δολοφονικά riffs, εθιστικά ρεφρέν, δυναμισμός, αλλά και αυθεντικότητα χαρακτηρίζουν τους διαχρονικούς μουσικούς που ξεπεράσανε ετικέτες που τους αποδόθηκαν κατά καιρούς. Οι πρέσβεις του σκληρού ήχου θα καταλάβουν τη σκηνή του Lab Art προκαλώντας ένα ακόμα αξέχαστο πάρτι.

Τη βραδιά ανοίγουν 2 ακόμα σχήματα: Οι «δικοί μας» Dendrites σε μια εμφάνιση που θα δικαιώσει την υπόσταση του heavy / southern rock σχήματος. Οι Perfect Mess πριν την ηχογράφηση του δεύτερου κατά σειρά δίσκου τους επισκέπτονται το Lab Art σε warm up ντεμπούτο αξιώσεων.

Σάββατο 7 Μαρτίου, Nightstalker live in Volos, Saturday 7th March, ώρα προσέλευσης: 21.00, ώρα έναρξης: 22.00.

Προπώληση 10 ευρώ, γενική είσοδος 12 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Τηλεφωνικά στο 11876 και ηλεκτρονικά στο www.viva.gr, Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα), Palermo Dive Bar (Γραβιάς 1, Βόλος), Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος), Κεχαΐδης (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος), Ya ta Panda (Παγασών 70Α με 2ας Νοεμβρίου, Βόλος), Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178) και στα καταστήματα Wind στον Βόλο (Δημητριάδος 84, λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο).

Πληροφορίες στο τηλ. 2421403454.