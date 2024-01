Μουσική βραδιά με Έλληνες σολίστ στο Πορφυρογένειο

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στη βιβλιοθήκη του Πορφυρογένειου θα απολαύσουμε δύο εκλεκτούς, ευρέως αναγνωρισμένους Έλληνες σολίστ, τον Παντελή Σταματέλο στο βιολί και τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο πιάνο. Θα ερμηνεύσουν έργα των W.A. Mozart, G. Tartini, C. Debussy, L. van Beethoven.

«Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη κράτηση θέσεων στα τηλέφωνα 6972085291, Κατερίνα Πορφυρογένη, 6973793901 Απόστ. Αποστολάκης. Παρακαλούμε όχι sms, όχι messenger.

Στα ίδια τηλέφωνα να γίνεται τυχόν ακύρωση κράτησης, εάν είναι δυνατόν όχι την τελευταία στιγμή. Θερμή παράκληση επίσης για έγκαιρη προσέλευση» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο Γ. Μιχαηλίδης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, συγκαταλέγεται στους πιο καταξιωμένους Έλληνες πιανίστες. Απόφοιτος του Ωδείου Αθηνών με τιμητική διάκριση, του Royal College of Music και της Royal Academy of Music του Λονδίνου με ειδίκευση στη μουσική δωματίου και συνοδεία του Lied, έχει αναπτύξει μια πολύπλευρη καλλιτεχνική δραστηριότητα με εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, ως σολίστ και ως μέλος σχημάτων μουσικής δωματίου. Με δύο μουσικούς έχει μια ξεχωριστή πολυετή συνεργασία, με τον βιολιστή Παντελή Σταματέλο και από το 1995 με την πιανίστα Έφη Παπαθωμαΐδη ως ντούο για 2 πιάνα. Παράλληλα με τη σολιστική σταδιοδρομία δίδασκε επί 22 χρόνια στο Ωδείο Αθηνών, σήμερα διδάσκει στο Ωδείο Ορφείο. Είναι επίσης πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Π. Σταματέλος μετά τις σπουδές στο Ωδείο Αθηνών και με υποτροφία στο Βασιλικό Ωδείο των Βρυξελλών, έλαβε μέρος ως κορυφαίος της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΟΚ σε συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Ως σολίστ έχει συμπράξει με τις ορχήστρες εγχόρδων της ΕΛΣ, της ΚΟΑ, τους «Σολίστ της Πάτρας» και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ως πρώτο βιολί συμμετείχε σε σχήματα μουσικής δωματίου (κουαρτέτα «Ορίζοντες», «Opera Quattro» και άλλα). Εμφανίστηκε επανειλημμένα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε ατομικά ρεσιτάλ, συνεργάστηκε με την Καμεράτα. Υπήρξε κορυφαίος της Ορχήστρας της ΕΛΣ και ιδρυτικό μέλος των συγκροτημάτων μπαρόκ μουσικής Sinfonia και «Ars in vivo». Ηχογραφήσεις συναυλιών του, καθώς και live ρεσιτάλ έχουν μεταδοθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα. Έχει εκδώσει cd με έργα για σόλο βιολί και με συνοδεία πιάνου. Πολυετή συνεργασία έχει με τον πιανίστα Γ. Μιχαηλίδη. Εκτός από τη μουσική σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζωγραφική.