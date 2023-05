Μουσικές βραδιές με Jim Politis και Xατζηφραγκέτα

Μεθαύριο Παρασκευή 5 Μαΐου ο Βολιώτης κιθαρίστας με το νέο σχήμα του στο Lab Art.

Οι J.P.Ε. (Jim Politis Exploration) είναι ένα progressive/jazz rock συγκρότημα που ιδρύθηκε απ’ τον κιθαρίστα Δημήτρη Πολίτη.

Ο διακεκριμένος μουσικός του Βόλου, μετά από μια μεγάλη πορεία με περιοδείες και σεμινάρια σε Ευρώπη και Ασία με ακουστικό συγκρότημα, αποφάσισε να δημιουργήσει παρέα με εκλεκτούς συνεργάτες και γνωστούς μουσικούς της χώρας ένα ηλεκτρικό project.



Κάνουν παρουσίαση δίσκου με πρωτότυπες συνθέσεις οι οποίες έχουν αναφορές από στυλ μουσικής όπως blues, jazz, rock και fusion, και κάποιες διασκευές από το ευρύ φάσμα της jazzrock.

Το συγκρότημα είναι: Στέφανος Δημητρίου, τύμπανα, Γαβριήλ Καμπάνταης, μπάσο, Μένιος Γούναρης, πιάνο/samples, Δημήτρης Πολίτης, κιθάρα/συνθέσεις.

Jim Politis Exploration, Παρασκευή 5 Μαΐου, ώρα προσέλευσης: 21.00, ώρα έναρξης: 22.00.

Προπώληση: 8 ευρώ, ταμείο: 10 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva, στα καταστήματα Public, Nova, Media Markt, Metro, My Market και τα βενζινάδικα Shell, BP, EKO πανελλαδικά, και στον Βόλο από τα καταστήματα Κεχαΐδης ΑΕ, Κουταρέλια 29 (μεταξύ Δημητριάδος και Ερμού), Illusion St. Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη.

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666 (ώρες λειτουργίας τηλεφώνου 17.00 – 22.00).

Xατζηφραγκέτα The Band

Οι Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση το Σάββατο 6 Μαΐου στο Lab Art.

Οι Χατζηφραγκέτα είναι ελληνικό μουσικό ντουέτο που ξεκίνησε στην Αθήνα το 2007 από τους Βαγγέλη Χατζηγιάννη και Πάνο Φραγκιαδιάκη, συμμαθητές στο λύκειο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Είναι μια αβάν-γκαρντ freestyle μπάντα που δίνει περισσότερη βάση στους στίχους. Ξεκίνησαν τις πρώτες τους συναυλίες το 2008 στο Παγκράτι, για να τους ανακαλύψουν αργότερα οι Tsopana Rave, των οποίων άνοιγαν τις συναυλίες σε μουσικό χώρο των Εξαρχείων. Η θεματολογία τους έχει ιδιαίτερη απήχηση στο νεανικό/φοιτητικό κοινό. Μετά από μία παύση δύο ετών, επανήλθαν με πλήρη σύνθεση το φθινόπωρο του 2019.

Οι Χατζηφραγκέτα είναι: Πάνος Φραγκιαδάκης, φωνή, κιθάρα, Βαγγέλης Χατζηγιάννης, φωνή, κιθάρα, Βασίλης Τσιγκρής, μπάσο, Γιώργος Χριστοδούλου, τύμπανα, παραγωγή: Novel Vox.

Χατζηφραγκέτα The Band, Σάββατο 6 Μαΐου, ώρα προσέλευσης: 21.00, Ώρα έναρξης: 22.00.

Προπώληση: 13 ευρώ, ταμείο: 15 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva, στα καταστήματα Public, Nova, Media Markt, Metro, My Market και τα βενζινάδικα Shell, BP, EKO πανελλαδικά, και στον Βόλο από τα καταστήματα Κεχαΐδης ΑΕ, Κουταρέλια 29 (μεταξύ Δημητριάδος και Ερμού), Illusion St. Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη.

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666 (ώρες λειτουργίας τηλεφώνου 17.00 – 22.00).