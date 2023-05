Μόσχα: Το Κίεβο προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πούτιν

Σε μία νέα κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να εξαπολύει σφοδρές κατηγορίες λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, οπότε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να προβεί σε νέες δηλώσεις για την εισβολή. Ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων, η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο ότι προσπάθησε να πλήξει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την κατοικία του Πούτιν στο Κρεμλίνο και να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», ισχυρίζεται το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

