Μόσχα: Συνέδριο Ρωσόφιλων με… Στίβεν Σίγκαλ, μια Ιταλίδα πριγκίπισσα και τον εγγονό του Σαρλ ντε Γκολ!

Με την είδηση της έκδοσης εντάλματος για τη σύλληψη του Βλαντιμίρ Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ίσως κάποιοι αναρωτιούνται πόσοι υποστηρικτές εκτός των ρωσικών συνόρων έχουν απομείνει πλέον στη Μόσχα, η οποία κατηγορείται ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου.

Αν και κανείς δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό των «φίλων» που εξακολουθεί να έχει ο Πούτιν σε διεθνές επίπεδο, το σίγουρο είναι πως υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που… πίνει νερό στο όνομά του.

Πρόκειται για τα μέλη του Διεθνούς Κινήματος Ρωσόφιλων που συναντήθηκαν πρόσφατα στη Μόσχα, για ένα συνέδριο που διοργάνωσαν συντηρητικοί ακτιβιστές και έλαβε χώρα σε μια πολυτελή αίθουσα του Κρατικού Μουσείου Πούσκιν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Το συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκε και ο Σεργκέι Λαβρόφ, προσδίδοντας κύρος και τη «σφραγίδα» της έγκρισης της Μόσχας στην εκδήλωση, συγκέντρωσε αρκετά… ιδιαίτερες παρουσίες. Σύμφωνα με τον Guardian, περιθωριακές προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής και λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας έδωσαν δυναμικό «παρών» στο event.

Από τους πιο αξιοσημείωτους καλεσμένους του συνεδρίου ήταν ο Αμερικανός ηθοποιός Στίβεν Σίγκαλ, ένας από τους εγγονούς του Σαρλ ντε Γκολ και μια Ιταλίδα πριγκίπισσα και ακαδημαϊκός που είναι γνωστή για τις μεταφράσεις των έργων του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν στη γλώσσα της.

Steven Seagal: I am one million per cent Russian pic.twitter.com/jKVzAbe8Rq

«Βρίσκομαι εδώ για να προωθήσω την ειρήνη και τη φιλία και πιστεύω ότι αυτή η σύγκρουση προκλήθηκε από τα αγγλοσαξονικά συμφέροντα… Θεωρώ ότι θέτει τον κόσμο σε μεγάλο κίνδυνο και είμαι εδώ για να αγωνιστώ ενάντια σε αυτόν τον κίνδυνο» δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ο Πιερ ντε Γκολ, εγγονός του εμβληματικού στρατηγού και πολιτικού της Γαλλίας, ο οποίος παρευρέθηκε ως ομιλητής στο συνέδριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πιερ ντε Γκολ προκαλεί αίσθηση με τις δηλώσεις του. Τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή του στη Le Parisien, είπε ότι δυστυχώς η Δύση «άφησε τον Ζελένσκι, τους ολιγάρχες και τις στρατιωτικές ομάδες των Νεοναζί» να εγκλωβίσουν τους εαυτούς τους στη δίνη του πολέμου. Ο Ιβ ντε Γκολ, μεγαλύτερος αδελφός του, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι απόψεις του Πιερ αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο και δεν σχετίζονται με κανέναν άλλον, «ούτε με εμένα, ούτε με την οικογένειά μας και ακόμα λιγότερο με τον στρατηγό».

Ο Πιερ, από τη μεριά του, επιμένει ότι ο παππούς του είχε βαθιές γνώσεις για την ιστορία της Ρωσίας, τους ηγέτες και τον λαό της και ήξερε καλά πόσο αναγκαίο ήταν για την Ευρώπη και τη Γαλλία να έχουν ως σύμμαχο τη συγκεκριμένη χώρα!

Pierre De Gaule, une fois de plus lucide sur la situation internationale. S’il se présente à une élection en France, je vote pour lui. Il faudrait que plus de monde puisse l’entendre 👍👏 pic.twitter.com/LT1C0sqhvK

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αυτή η σύγκρουση δημιουργήθηκε από κάποιους για να διασπάσουν το μπλοκ της Ευρώπης, προς όφελος των Αμερικανών», είπε στον Guardian.

Στη σκηνή του συνεδρίου ανέβηκε πρώτος ο Νικολάι Μαλίνοβ, πρώην μέλος της βουλγαρικής βουλής που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων εξαιτίας της σχέσης του με τη Μόσχα. Στην ομιλία του υποστήριξε πως έχει φτάσει η ώρα «οι δυνάμεις του φωτός να νικήσουν τις δυνάμεις του σκότους».

Ντυμένος στα μαύρα, ο Στίβεν Σίγκαλ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «100% Ρωσόφιλος και 1.000.000% Ρώσος».

O Ρώσος ΥΠΕΞ, επανέλαβε από τη σκηνή του συνεδρίου τη γραμμή της Μόσχας για ναζιστικές δυνάμεις που απλώνουν τα πλοκάμια τους σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. «Βλέπουμε την ιστορία να καταστρέφεται μπροστά στα μάτια μας, ιερά μνημεία να καταστρέφονται» ανέφερε χαρακτηριστικά o Λαβρόφ, αναφερόμενος πιθαθώς στα σοβιετικά μνημεία που καταδεφίζονται σε πολλές χώρες, με την προτροπή των πολιτών τους.

NATO Spreads Russophobia Far & Wide – Lavrov

Russian FM Sergey Lavrov has been speaking at the opening session of the International Movement of Russophiles in Moscow:

📍West preoccupied by maintaining world dominance, forcing others to act on its agenda pic.twitter.com/1QOEAiKTM4

— 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) March 14, 2023