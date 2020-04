Μόρια: Πυροβόλησε μετανάστες – πρόσφυγες επειδή πίστευε ότι του κλέβουν πρόβατα

Το νόμο στα χέρια του πήρε κάτοικος της Λέσβου, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα μετανάστες-πρόσφυγες που διαμένουν στον καταυλισμό της Μόριας.

Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα κτηνοτρόφο, ο οποίος τραυμάτισε με σκάγια δύο μετανάστες σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό της Μόριας. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης συνέλαβε τον επικίνδυνο δράστη, ο οποίος για να δικαιολογηθεί κατέθεσε ότι είχε πέσει δύο φορές θύμα κλοπής το τελευταίο διάστημα. Την πρώτη του έκλεψαν πρόβατα από τη στάνη του και τη δεύτερη ένα γεωργικό μηχάνημα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 55χρονος κατέθεσε επίσης ότι είδε τους μετανάστες να κινούνται προς το αγρόκτημά του, πίστεψε ότι ο σκοπός τους είναι να τον κλέψουν και τότε πήρε την καραμπίνα και τους πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όπλο του δράστη και φυσίγγια, ενώ σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Last night some refugees were walking down the street and two cars passed them. They run and tried to find somewhere to hide. After a while they start walking again and the cars came back so they run. They heard a gunshot and they were hit by the sharpnels.#shooting #refugeesgr pic.twitter.com/F9zhFXfg4n

— black racoon (@blackracoon16) April 23, 2020