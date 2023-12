Μοντέλο πήγε τόπλες βόλτα τον σκύλο της, συνελήφθη και καταγγέλλει μεροληψία της αστυνομίας

Την έντονη διαμαρτυρία της για τη συμπεριφορά της αστυνομίας στο πρόσωπό της αφού την συνέβαλαν όταν έβγαλε τόπλες βόλτα τον σκύλο της εκφράζει το 37χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία, Καρολίν Βέρνερ.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας για τη σύλληψη και την δίωξη που της ασκήθηκε για όσα συνέβησαν τον περασμένο Μάιο, η Βέρνερ υποστηρίζει ότι υπάρχει μεροληψία σε βάρος των γυναικών.

«Δυστυχώς στη χώρα μου αν και το Σύνταγμα διασφαλίζει την ισότητα των φύλων, στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να έχω την ίδια ελευθερία με τους άνδρες και νιώθω ότι είμαι καταπιεσμένη από το σύστημα και την περιοριστική ερμηνεία του νόμου. Αυτό που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό και για τα δύο φύλα καταλήγει σε άρνηση για το ένα από τα δύο με καταπιεστικό τρόπο» είπε χαρακτηριστικά στο βραζιλιάνικο G1.

Brazilian model Caroline Werner blasts country’s legal system following arrest for being topless while walking her dogs https://t.co/RpYswyzrIR pic.twitter.com/75CFnvweld

— New York Post (@nypost) December 27, 2023