Μόνο ένα κορίτσι 8 ετών επέζησε από τροχαίο με λεωφορείο στη Νότια Αφρική – 45 οι νεκροί

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του προς τη Δημοκρατία της Μποτσουάνας και τους συγγενείς των θυμάτων ενός τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκη χθες Πέμπτη λεωφορείο προκαλώντας τον θάνατο 45 ανθρώπων.

Μόνο ένα 8χρονο κοριτσάκι διασώθηκε.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Μποτσουάνα και κατευθυνόταν στην πόλη Μόρια, στο βόρειο τμήμα της Νότιας Αφρικής, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ο οδηγός φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, το οποίο προσέκρουσε στις μπάρες ασφαλείας γέφυρας και έπεσε σε φαράγγι βάθους 50 μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

