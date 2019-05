Μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους έφηβους προσκόπους που φιλοξενούνται στον Βόλο 

Μια κοινότητα ανθρώπων με «ανήσυχο πνεύμα» συναντήθηκε χθες το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Βόλου στο πλαίσιο της 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (ΠΑΠΕ). Το prisma, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία των Ελλήνων Προσκόπων, φιλοξένησε πέντε ομιλητές, που μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους εφήβους προσκόπους και τους παρευρισκόμενους.

Στόχος του prisma είναι να έρθουν κοντά στους εφήβους ενδιαφέροντες άνθρωποι που θα μοιραστούν μαζί τους ιστορίες, προσωπικές εμπειρίες και δοκιμασίες, που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία τους και τους έχουν οδηγήσει στην αλλαγή.

Ο κ. Χριστόφορος Μητρομάρας, γενικός έφορος των Ελλήνων Προσκόπων, τόνισε ότι «για πρώτη φορά φιλοξενούνται στην ΠΑΠΕ βιωματικές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αφουγκραστούν ιστορίες νέων ανθρώπων. Ευελπιστούμε ότι θα είναι η έναρξη μίας πολύ ωραίας δραστηριότητας που θα έχει να πει πράγματα στη νέα γενιά του τόπου μας».

Όσον αφορά στη φιλοξενία και τον Βόλο ο ίδιος επισήμανε πως «τόσο οι πρόσκοποι της Μαγνησίας, όσο και οι φορείς της πόλης έχουν αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κάτι το οποίο το περιμέναμε, διότι οι πρόσκοποι της Μαγνησίας έχουν μία μακρά ιστορία στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και έχουν συμβάλει ώστε να ανέβει ο πήχης ψηλά για την πόλη που θα διοργανώσει την επόμενη ΠΑΠΕ».

Από την πλευρά της η Ιωάννα Παπαευσταθίου, ανιχνευτής από τη Χαλκίδα, ανέφερε ότι συμμετέχει για πρώτη φορά στην ΠΑΠΕ. «Κάνουμε πολύ ωραίες δράσεις και γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Οι δράσεις αυτές βοηθούν στην πνευματική μας καλλιέργεια και γενικά μας διαμορφώνουν ως ανθρώπους».

Ο π. Αθηναγόρας Λουκατάρης, ιδρυτής του Φάρου του Κόσμου, εφημέριος στον Άγιο Νεκτάριο Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης, ήταν ένας από τους ομιλητές. «Ήρθα από το Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από την περιοχή που ζουν οι αδερφοί μας οι Ρομά, στον Βόλο για να συνοδεύσω τα παιδιά μου. Ένα από αυτά θα μιλήσει για το πώς μπορέσαμε να τους δώσουμε τα εφόδια, ώστε να αλλάξουν την ιστορία του τόπου τους και να αλλάξουν την ιστορία του μεγαλύτερου γκέτο στη βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου κρύβουμε ό,τι δεν θέλουμε να βλέπουμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το μυστικό είναι να μάθουμε και να παίρνουμε την ευθύνη. «Αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί εγώ θα φταίω. Όταν παίρνουμε την ευθύνη ο καθένας ξεχωριστά, τότε μπορούν και γίνονται θαύματα» τόνισε και κατέληξε λέγοντας πως «ήρθα να συνοδεύσω τα παιδιά μου για να μεταφέρουν ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

Από την πλευρά του ο Παρασκευάς Σελίμ Βιλανάκης, ένα από τα παιδιά του κέντρου προστασίας ανηλίκων του πατέρα Αθηναγόρα, τον Φάρο του Κόσμου, ανέφερε ότι «ο σκοπός της ομιλίας μου είναι να δώσω να καταλάβουν τα παιδιά πως έχουν κάποια δεδομένα στην καθημερινότητά τους και μπορούν να τα απολαύσουν, ενώ κάποια άλλα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία. Να καταλάβουν την αξία της καθημερινότητάς τους».

Να σημειωθεί ότι οι ομιλητές του prisma ήταν: Paul Efmorfidis, ιδρυτής Cocomat, «When phantasy becomes reality», Φίλια Μητρομάρα, δημοσιογράφος, «Γιατί μισούμε το διαφορετικό», Αλέξανδρος Παπανδρέου, CEO & Founder «Learning out of the box» και πρόεδρος «Χαρισμάθεια», «Πετυχαίνοντας το αδύνατο», Afzal Hozinze, πρεσβευτής νεολαίας, The Home Project, «Do we find real freedom?».