Μοίρασαν παπούτσια σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών της Σκιάθου

Η Ένωση “Μαζί για το Παιδί” και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Η Σκιάθος’, μοίρασαν 39 ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών, ηλικίας 3 έως 18 ετών.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, με τη βοήθεια της κοινωνική λειτουργoύ του Κέντρου Υγείας Σκιάθου και οικογενειακής θεραπεύτριας-MSc ψυχικής υγείας, Άριας Σεβλιανού και εθελοντών του Συλλόγου.



Ο Σύλλογος, για την πολύχρονη δράση του, που αφορά στην υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών με σοβαρά ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα, υποστηρίζεται από την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, κα Άρια Σεβλιανού, η οποία βρίσκεται στο Κ.Υ., με απόσπαση από το Νοσοκομείο του Βόλου για δύο χρόνια και επιτελεί σημαντικό έργο από τη θέση της.



Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Σύλλογο, από το 2015, όταν η Ένωση επιλέχθηκε ως ο επίσημος συνεργάτης της TOMS και γίνεται ένας από τους 100 Giving Partners της TOMS παγκοσμίως, στοχεύοντας να προσφέρει καινούρια ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Το Μαζί για το Παιδί για τέταρτη συνεχή χρονιά ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας καινούργια ζευγάρια παπούτσια σε περισσότερους από 200 φορείς που στηρίζουν παιδιά σε ανάγκη, από οικογένειες άπορες ή με χαμηλό εισόδημα. Η δράση υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της εταιρείας παπουτσιών TOMS, η οποία στο πλαίσιο της φιλοσοφίας One For One προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε ζευγάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Το Μαζί για το Παιδί είναι δίπλα σε όσα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Καθημερινά υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα παιδιά σε ανάγκη και τους νέους σε ανάγκη, μια από αυτές είναι η διανομή καινούργιων παπουτσιών. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η καθημερινότητα των παιδιών που χρειάζονται παπούτσια για να παίξουν, να πάνε σχολείο αλλά και να αποφύγουν τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από χρησιμοποιημένα ή ακατάλληλα παπούτσια. Ως επίσημος συνεργάτης της TOMS (Giving Partner) στην Ελλάδα, το Μαζί για το Παιδί, μοιράζει παπούτσια σε ιδρύματα, φορείς αλλά και σε δομές προσφύγων. Από το 2015 έως σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 60.000 ζευγάρια παπούτσια και φέτος υπολογίζεται να δοθούν περίπου 20.000 επιπλέον, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πως η αγκαλιά της Ένωσης μεγαλώνει για να χωρέσει ακόμη περισσότερα παιδιά! Οι διανομές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2018. θα πραγματοποιηθούν διανομές σε περισσότερες από 40 περιοχές σε Αττική, Ήπειρο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Κεφαλονιά και Κρήτη.

Σχετικά με το «Μαζί για το Παιδί»: Το «Μαζί για το Παιδί» ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996. Πρόκειται για μια Ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά.



Η TOMS έχοντας ως φιλοσοφία να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος, One For One, προσφέροντας ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε ζευγάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί προϊόντα για να τις καλύψει. Αυτή η απλή ιδέα είναι που την κάνει κάτι περισσότερο από μία εταιρεία, είναι ένα κίνημα που συνεχώς εξελίσσεται. Σήμερα η TOMS έχει προσφέρει πάνω από 45 εκ. ζευγάρια παπούτσια και συνεργάζεται με περισσότερο από 100 μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα παγκοσμίως (TOMS Giving Partners), προσφέροντας σε πολλαπλά επίπεδα και συνεισφέροντας σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία και η παιδεία.