Μητσοτάκης στην Ουκρανία: Έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι και στην ελληνική αποστολή

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδησσό και πολύ κοντά στην ελληνική αποστολή, όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση έλαβε χώρα περισσότερα από 150 μέτρα μακριά από την ελληνική αποστολή, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδύνεψε, όπως και η υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Τα πρώτα πλάνα από την έκρηξη

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024