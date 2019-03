Μητσοτάκης σε Βέμπερ: Δεν θα κόψω τις γραβάτες (video)

O Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην πρόκληση που του απηύθυνε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εξηγώντας γιατί ο ίδιος επιλέγει τελικά να μην κόψει τη γραβάτα του.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο έκοβε τη γραβάτα του σε ποσοστό που αντιστοιχεί με εκείνο της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Στη συνέχεια ο Μάνφρεντ Βέμπερ προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο, προκειμένου να στείλουν από κοινού ένα μήνυμα.

Η ανάρτηση του Μάνφρεντ Βέμπερ

The #GenderPayGap in Europe is at 16,5%. This is not acceptable for us! Join the #gendergapchallenge today on #InternationalWomensDay and show your support. I hereby challenge my friend @kmitsotakis to join me! #BetterEurope pic.twitter.com/VHPdGSeT80

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 8, 2019