Μητσοτάκης – Μπάιντεν: Τηλεφωνική επικοινωνία στις 25 Μαρτίου

Τηλεφωνική επικοινωνία στις 25 Μαρτίου θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεργάτες των δύο ηγετών έχουν έρθει σε επαφή και έχουν οριστικοποιήσει το τηλεφωνικό ραντεβού που θα έχουν ανήμερα της εθνικής μας επετείου, της 25ης Μαρτίου, ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η επικοινωνία συμπίπτει και με την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επίσης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και στην οποία θα λάβει μέρος ο Τζο Μπάιντεν.

Η ΕΕ και Λευκός Οίκος ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη 25 Μαρτίου. Η τελευταία φορά που Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ ήταν στις 5 Απριλίου 2009, επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους συμμετείχε στη σύνοδο που έγινε τον Ιούνιο του 2001 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο Κορυφής, «για να μοιραστούμε τις απόψεις μας για τη μελλοντική συνεργασία μας».

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.

I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.

Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb

