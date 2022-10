Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε στην Αγία Πελαγία

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι χθες από τα ορμητικά νερά που «έπνιξαν» την Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η μία από τους δύο αδικοχαμένους ανθρώπους ήταν η 49χρονη Ευγενία, η οποία αγνοείτο μέχρι σήμερα το πρωί, όταν δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρή από τον σύζυγό της.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για την Ευγενία Σηφάκη Κυρίλοβα, η οποία επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 50χρονο φωτογράφο Κώστα Βεργάκη που παρασύρθηκε και πέθανε από τα νερά.

Την ώρα της σφοδρής κακοκαιρίας η 49χρονη γυναίκα πήγαινε μαζί με τον 50χρονο στην Αγία Πελαγία να εργαστεί για τον καθαρισμό του σπιτιού του, όταν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα να βγει έξω και να σωθεί, με αποτέλεσμα να χαθεί στα ορμητικά νερά.

Ο σύζυγός της Μιχάλης Σηφάκης παρακαλούσε να βρεθεί ζωντανή, αλλά μάταια. Θυμίζεται ότι ο ίδιος την βρήκε νεκρή σήμερα περίπου στις 9:30 το πρωί να επιπλέει κάτω από σκουπίδια στον ορμίσκο ανατολικά της κοινότητας. Εντοπίστηκε από drone της Πυροσβεστικής, ενώ ανασύρθηκε από άνδρας της 3ης ΕΜΑΚ που προσέγγισαν το σημείο με σκάφος.

Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ το ένα από αυτά παρακολουθούσε συντετριμμένο το πρωί της Κυριακής τις δραματικές έρευνες, τον εντοπισμό και την ανάσυρση της μητέρας του.

Η κηδεία της 49χρονης Ευγενίας θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι αύριο στις 3:30 το απόγευμα, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της – «Την έκρυβαν τα σκουπίδια, δεν φαινόταν»

Ο σύζυγος της 49χρονης, Μιχάλης Σηφάκης ήταν εκείνος ο οποίος εντόπισε το άψυχο σώμα της γυναίκας του να επιπλέει στα νερά της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο Μιχάλης Σηφάκης μόλις είδε από μακριά την σύζυγό του έπεσε στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσει.

Μόλις έφτασε στο σημείο ενημέρωσε τους δύτες, ωστόσο υπήρχε αρχικά ένα μπέρδεμα για το αν πρόκειται όντως για ανθρώπινο σώμα.

«Την κρύβανε τα σκουπίδια και δεν φαινόταν. Τελικά είδα ότι είναι το σώμα της γυναίκας μου και φώναξα στους ανθρώπους. Αρχικά νόμιζαν πως είναι μαξιλάρι, αλλά ήταν πολλά τα σκουπίδια. Εγώ επέμενα… Όταν έφτασαν, εμένα με έδιωξαν από την περιοχή και την ανέσυραν από την Παντάνασσα», δήλωσε, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο κ. Σηφάκης.

Η ανάσυρση της άτυχης γυναίκας έγινε απο την Παντάνασσα όπου μετέβη ασθενοφόρο και το Κυβερνητικό κλιμάκιο.

Υπενθυμίζεται πως η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε πάει μαζί με τον 50χρονο για να καθαρίσουν σπίτια στην περιοχή, ωστόσο εξαιτίας της βροχής αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ηράκλειο, κάτι που ποτέ δεν έγινε. Ο άτυχος οδηγός εντοπίστηκε χθες νεκρός στο αυτοκίνητό του που είχε σφηνωθεί στο αντιπλημμυρικό έργο της περιοχής.

Άνδρες του λιμενικού, της πυροσβεστικής, της 3ης ΕΜΑΚ, δύτες, αστυνομικοί, κάτοικοι και εθελοντές «χτένιζαν» την περιοχή από το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα Κυριακή, αναζητώντας την 49χρονη. Με κάθε διαθέσιμο μέσο, χρησιμοποιώντας ακόμα και drones, ερευνούσαν στη θάλασσα, την ακτή και σε δρόμους, ώστε να βρεθεί κάποιο ίχνος της.

Πηγές αναφέρουν πως όταν ο σύζυγος της γυναίκας, που από το πρωί βρισκόταν στην παραλία της Αγίας Πελαγίας, αντιλήφθηκε ότι οι δύτες εντόπισαν ανθρώπινη σορό, έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε στη θάλασσα.

A man has drowned and a woman is missing after their car was washed away by flash floods on Crete.

Read more: https://t.co/OhpmG97BfY pic.twitter.com/o2hpdFiPwJ

— Sky News (@SkyNews) October 15, 2022