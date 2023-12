Μητέρα δολοφόνησε την κόρη της και πέταξε το πτώμα της σε κάδο απορριμάτων

Μια μητέρα από το Φοίνιξ των ΗΠΑ φέρεται να δολοφόνησε την παραμονή των Χριστουγέννων την κόρη της και στη συνέχεια να πέταξε το άψυχο σώμα της σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Η 38χρονη Σοφία Σίμονς συνελήφθη μετά από πληροφορία που έλαβαν οι αστυνομικοί ότι είχε τοποθετήσει το πτώμα της κόρης της σε έναν κάδο απορριμμάτων, αφού το άτυχο παιδί φέρεται να είχε ξυλοκοπηθεί βάναυσα και στη συνέχεια να πέθανε.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, δέχτηκε τηλεφώνημα από τη Σίμονς την ημέρα των Χριστουγέννων και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα είχε ομολογήσει ότι «χτύπησε το παιδί της και το παρατράβηξε«, σύμφωνα με το ABC 15.

Τα στοιχεία του άτυχου κοριτσιού δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα και πιστεύεται ότι είναι ηλικίας μεταξύ πέντε και επτά ετών. Το πτώμα του παιδιού βρέθηκε την Κυριακή γύρω στις 8 το βράδυ μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

