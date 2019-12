Μισισίπι: Συναγερμός σε πανεπιστήμιο – Αναφορές για παρουσία ενόπλου

Συναγερμός σήμανε ττην Τετάρτη σε πανεπιστήμιο του Μισισίπι καθώς κάποες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες αναφορές για έναν τραυματία.

Το βέβαιο είναι ότι η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αρχές ασφαλείας, ενώ οι φοιτητές του πανεπιστημίου έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, αφού ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά το περιστατικό, ενώ το πανεπιστήμιο παρέμεινε κλειστό για μισή ώρα.

«Ο συναγερμός στην πανεπιστημιούπολη JSU έχει αρθεί», δήλωσε, λίγο αργότερα, το σχολείο μέσω του Twitter και πρόσθεσε: «Η κοινότητα της πανεπιστημιουπόλεως δεν απειλείται πλέον από τον ένοπλο».

Update: The JSU campus lock down has been lifted. The campus community is no longer under threat of an active shooter.

We have an active shooter on campus. The suspected shooter is in a black Honda Accord, license plate number MAC 0214. The entire campus community should take shelter immediately. The campus is currently on lock down. We will notify you when the situation is resolved.

— Jackson State U. (@JacksonStateU) December 4, 2019