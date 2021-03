Μήνυμα από τη βασίλισσα Ελισάβετ για την Ελληνική Επανάσταση

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, τίμησαν με την παρουσία τους στην Αθήνα την ιστορική επέτειο συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, όμως το μήνυμά της για την 25η Μαρτίου έστειλε και η βασίλισσα Ελισάβετ. Συγκεκριμένα η βασίλισσα έστειλε μήνυμα προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Με τη σημαντική ευκαιρία της 200ης επετείου από την έναρξη του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, θα ήθελα να μεταφέρω τα συγχαρητήριά σας στην Εξοχότητά σας, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου στον λαό της Ελλάδας. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, είμαι βέβαιος ότι οι διακοσαετές εορτασμοί θα φέρουν την υπόσχεση για καλύτερες εποχές, ενισχύοντας παράλληλα τη ζεστασιά των σχέσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των λαών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της βασίλισσας.

"After what has been a difficult year, I am sure that the Bicentenary celebrations will bring the promise of better times, whilst reinforcing the warmth of relations between our two governments and peoples"

Το μήνυμα αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Βασιλικής Οικογένειας στο Twitter. Παράλληλα, με ανάρτηση στο Twitter αποχαιρέτησε την Ελλάδα ο πρίγκιπας Κάρολος. «Η επίσκεψη των ΑΒΥ Πρίγκιπα της Ουαλίας και Δούκισσας της Κορνουάλης στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε. Θερμές ευχαριστίες σε όλους για τη θερμή φιλοξενία», σημείωσε.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall’s visit to Greece has come to an end.

Thank you to all those who welcomed Their Royal Highnesses to Athens this week. #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/0JmFwkWmlr

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) March 25, 2021