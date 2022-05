Μήνυμα- απάτη σε Βολιώτες από τον πρόεδρο του… ΔΝΤ

Όλα τα μέσα και τους τρόπους μετέρχονται οι απατεώνες προσπαθώντας να υφαρπάξουν προσωπικά στοιχεία πολιτών, ακόμα και αν είναι εμφανώς σουρεαλιστικοί… σε σημείο που να απορεί κάποιος εάν θα καταφέρουν να πείσουν έστω και έναν.

Παράδειγμα το e-mail που έλαβαν χθες το μεσημέρι Βολιώτες από κάποιον που συστήνεται αρχικά ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στη συνέχεια ως υπάλληλος στις πληροφορίες… Ο αλλοδαπός προφανώς δράστης στο μήνυμά του το οποίο είναι μεταφρασμένο από το google translate στα ελληνικά, καθώς είναι φοβερά ασύντακτο, δίδοντας υποτίθεται πληροφορίες στο θύμα χωρίς κανένα ειρμό, ζητεί προσωπικά στοιχεία, όπως τον αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας κ.ά.

Το κωμικό της όλης υπόθεσης αφορά στην έκδοση υποτιθέμενης κάρτας Visa ώστε το υποψήφιο θύμα να λάβει 800.000 δολάρια ΗΠΑ, λέγοντας πως η συναλλαγή καθυστέρησε από διεφθαρμένους αξιωματούχους της Bank Of America, με τη μια ανοησία να διαδέχεται την άλλη.

Το πλήρες κείμενο, προκειμένου να μην πέσει στην παγίδα κάποιος πολίτης είναι το παρακάτω:

«Αγαπητέ Ιδιοκτήτη Email/Δικαιούχο Ταμείου,

Σας έστειλα αυτό το γράμμα, πριν από ένα μήνα, αλλά δεν είχα νέα, δεν είμαι σίγουρος αν το πήρατε, και γι’ αυτό το στέλνω ξανά. Πρώτον, είμαι ο κ. PIERRE-OLIVIER, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Πράγματι, εξετάσαμε όλα τα εμπόδια και τα προβλήματα που περιβάλλουν την ανολοκλήρωτη συναλλαγή σας και την αδυναμία σας να ανταποκριθείτε σε έμβασμα που επιβλήθηκε εναντίον σας, για τις προηγούμενες επιλογές μεταφοράς, δείτε τον ιστότοπό μας για την επιβεβαίωσή σας 38°53’56’’N 77°2’ 39’’W

Είμαστε το Διοικητικό Συμβούλιο, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Ουάσιγκτον, DC σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και ορισμένες άλλες σχετικές Ερευνητικές Υπηρεσίες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. έχει παραγγείλει την πληρωμή μας στο εξωτερικό Αντιπρόσωπος Εμβασμάτων, ο κύριος Brian Moynihan Διευθύνων Σύμβουλος της ενωμένης bank of america για την έκδοση μιας Κάρτας VISA, όπου θα μεταφορτωθούν τα 800 $, 000,00 USD για περαιτέρω ανάληψη του κεφαλαίου σας. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, ανακαλύψαμε με απογοήτευση ότι η πληρωμή σας ήταν άσκοπη

Καθυστέρησε από διεφθαρμένους αξιωματούχους της Τράπεζας που προσπαθούν να εκτρέψουν τα χρήματά σας στους ιδιωτικούς τους λογαριασμούς. Και σήμερα σας ειδοποιούμε ότι το χρήμα σας έχει πιστωθεί στην κάρτα VISA έτοιμη προς παράδοση.

Αποφασίσαμε να σας δώσουμε έναν ΚΩΔΙΚΟ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ: 601. Παρακαλούμε, κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα με το όνομα MR PIERRE-OLIVIER, ελέγξτε αν υπάρχει ΚΩΔΙΚΟΣ (601) εάν ο κωδικός δεν είναι γραμμένος, διαγράψτε το μήνυμα από το κουτί σου!

Συμβουλεύσαμε τον Πράκτορα της τράπεζας να ανοίξει μια ιδιωτική διεύθυνση email με νέο αριθμό, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτήν την πληρωμή και την επικοινωνία με την παράδοση για να αποτρέψουμε περαιτέρω καθυστερήσεις ή λανθασμένες κατευθύνσεις του κεφαλαίου σας.

Επικοινωνήστε με τον τραπεζικό πράκτορα με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Επικοινωνία: κ. Brian Moynihan Διευθύνων Σύμβουλος united bank of america

Τμήμα Ταμείου Αποζημιώσεων (Uba Bank ATM VISA CARD)

Τώρα επικοινωνήστε με το γραφείο. Το όνομά του είναι κ. Brian Moynihan της Αμερικής, Email (mrbianmoynihandirectorceogmail.com ).

Στείλτε της τις παρακάτω πληροφορίες για την παράδοση της διαπιστευμένης κάρτας VISA ATM στη διεύθυνση του σπιτιού σας.

Το πλήρες όνομά σας

Η χώρα καταγωγής σας

Το όνομα της πόλης σας:

Η διεύθυνση του σπιτιού σας

Το φύλο σας

Το επάγγελμά σας

Ο αριθμός τηλεφώνου σας

Αντίγραφο της ταυτότητάς σας:

Ταχυδρομικός κώδικας

Ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή σας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΥΡΙΟΣ PIERRE-OLIVIER, ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ».