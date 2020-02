Μιλγουόκι: Απολυμένος μπήκε μέσα στην πρώην δουλειά του, σκότωσε πέντε άτομα κι αυτοκτόνησε

Eνας πρόσφατα απολυμένος υπάλληλος της Miller Coors Brewing Company, εταιρείας ζυθοποιίας στο Μιλγουόκι πήγε στην πρώην δουλειά του αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση. Σκότωσε πέντε πρώην συναδέλφους του κι αυτοκτόνησε. Ο 51χρονος δολοφόνος ήταν πρώην υπάλληλος της MillerCoors και είχε μόλις ενημερωθεί για την απόλυσή του.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εργοστάσιο και τις διοικητικές υπηρεσίες της Molson Coors νωρίς το απόγευμα όταν ο ένοπλος, άνοιξε πυρ πριν κατά τα φαινόμενα στρέψει το όπλο στον εαυτό του, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Μιλγουόκι, ο Αλφόνσο Μοράλες.

Πέντε άνθρωποι, όλοι τους υπάλληλοι της εταιρείας, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του, διευκρίνισε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας Ουισκόνσιν, ο Τομ Μπάρετ, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία».

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέρα από τους πέντε ανθρώπους που σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν τραυματίες. Πριν ανακοινωθεί ο απολογισμός από τις τοπικές αρχές, τον είχε ήδη δημοσιοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραχώρησε νωρίτερα συνέντευξη Τύπου αφιερωμένη στο σχέδιο της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού. «Ένας φρικτός δολοφόνος άνοιξε πυρ μέσα στο εργοστάσιο της ποτοποιίας Molson Coors, αφαιρώντας τη ζωή πέντε ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους, ορισμένους σοβαρά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος. «Είναι φοβερό. Φοβερό. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους κατοίκους του Ουισκόνσιν και στις οικογένειες» των θυμάτων, πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης του μακελειού είχε απολυθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα από την ποτοποιία, που παράγει τις μπίρες Coors και Miller, και φόραγε ακόμα τη φόρμα εργασίας της εταιρείας. «Οι εργαζόμενοί μας είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», διαβεβαίωσε η διοίκηση της εταιρείας, η οποία το τρέχον διάστημα προχωρά σε αναδιάρθρωση η οποία προβλέπει την κατάργηση 400 ως 500 θέσεων εργασίας. Η ποτοποιία, που πρόσφατα μετέφερε τη φορολογική έδρα της από το Ντένβερ στο Σικάγο, πρόσθεσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές στην έρευνα που διενεργείται.

Η αστυνομία του Μιλγουόκι ανέφερε μέσω Twitter νωρίτερα ότι εκτυλισσόταν «σοβαρό συμβάν» στο εργοστάσιο, περί τις 14:00 τοπική ώρα (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) και παρότρυνε τους πολίτες να μείνουν μακριά από το εργοστάσιο, που οι ντόπιοι αποκαλούν το αποστακτήριο του Μίλερ.

Δεκάδες ασθενοφόρα και περιπολικά και ισχυρή δύναμη βαριά οπλισμένων αστυνομικών έσπευσαν στο εργοστάσιο, κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πολλά σχολικά ιδρύματα γύρω από τον χώρο της ποτοποιίας κλείδωσαν τις πόρτες τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

«Ο βρεφονηπιακός σταθμός τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού στις 14:20. Δεν ακούσαμε τίποτα, αλλά βλέπουμε δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας από το παράθυρο», είπε η Μπρι Τάουνσεντ, εκπαιδευτικός σε σχολικό ίδρυμα κοντά στην ποτοποιία, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προσευχόμαστε για τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους», ανέφερε μέσω Twitter η Νάνσι Πελόσι, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Το Κογκρέσο έχει καθήκον, για εκείνους, να πάρει αληθινά μέτρα για να σταματήσει η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων».

«Ας βρούμε τη δύναμη και τη βούληση να αναλάβουμε δράση εναντίον της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων και να μην αποδεχθούμε ποτέ το απαράδεκτο», ανέφερε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης ο Πιτ Μπούτιτζετζ, υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία των Αμερικανών είναι ούτως ή άλλως ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την προεκλογική εκστρατεία, καθώς οι σφαγές του είδους δεν σταματούν να επαναλαμβάνονται στις ΗΠΑ.

JUST IN: Video from a MillerCoors employee shows officers responding to the active shooter incident. Sources say an employee in uniform opened fire: https://t.co/Nyl30mI7JT pic.twitter.com/xwUzuWGeKb

— FOX6 News (@fox6now) February 26, 2020