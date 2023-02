Μικρά θαύματα ζωής κάτω από συντρίμμια – Διασώσεις και ύστερα από… 72 ώρες

Ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει σε Τουρκία και Συρία, μικρά θαύματα ζωής όμως εξακολουθούν να γράφονται κάτω από τα συντρίμμια. Οι ελπίδες σβήνουν για ανεύρεση ζωντανών όσο οι ώρες περνούν, ωστόσο υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον, με μικρά παιδιά να διασώζωνται ακόμη και ύστερα από 72 ώρες.

Κάτω από συνθήκες τσουχτερού κρύου, με τραύματα και έντονους πόνους καταφέρνουν να κρατηθούν στη ζωή και να βγουν από τον εφιάλτη.

Το στοίχημα κέρδισαν οι διασώστες στην περίπτωση του δύο ετών Γιασιντάκι Μεχμέτ. Το μικρό αγόρι ύστερα από 78 ώρες κάτω από τα ερείπια ανασύρθηκε ζωντανό, όπως φαίνεται και στο βίντεο, με τους διασώστες να το τραβούν κάτω από τη Γη και να το παίρνουν τρυφερά αγκαλιά. Στη συνέχεια, το τοποθετούν σε ειδικό φορτίο για να το μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Όλα αυτά εκτυλίσσονται στην επαρχία Χατάι, μια από τις πιο πολύπαθες από τον σεισμό στην Τουρκία.

Ακόμη μια ιστορία ελπίδας γράφτηκε στο Χατάι, όπου 5χρονη διασώθηκε ύστερα από 72 ώρες στα συντρίμμια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι διασώστες αφού ανασύρουν τη μικρή, τη ρωτούν εάν θέλει νερό.

«Όμορφό μου κοριτσάκι(…) Δεν έχει τραυματιστεί» λένε σε άλλο σημείο. Στη συνέχεια ρωτούν την 5χρονη αν πηγαίνει σχολείο και εκείνη απαντά ότι ακόμη δεν έχει αρχίσει.

“Do you want some water … No, I haven’t been examined yet”

5-year-old Hazal rescued alive after 72 hours from earthquake rubbles in Hatay, Türkiye. Rescue personnel spoke with the little girl after the operation https://t.co/yM5j1qu3Sb pic.twitter.com/slDPPOXQBR

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023