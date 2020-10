Microsoft: Ανακοινώνεται επένδυση 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Μια μεγάλη επένδυση της Microsoft, αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του τεχνολογικού κολοσσού Μπραντ Σμιθ. Ο αμερικανικός πολυεθνικός τεχνολογικός κολοσσός πείστηκε να επενδύσει στη χώρα μας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλλου στην «Καθημερινή», η επένδυση θα έχει προστιθέμενη αξία ενός δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός σημαντικού μέρους της νέας τεχνολογικής υποδομής της εταιρείας που σχετίζεται μεταξύ άλλων και με τις δραστηριότητες cloud services. Η τελική απόφαση της Microsoft, με την οποία επέλεξε την Ελλάδα έναντι άλλων χωρών, ελήφθη πριν δύο εβδομάδες σε συνέχεια πολύμηνων συνομιλιών με την ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα το γραφείο του πρωθυπουργού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι νέες δραστηριότητες της Microsoft θα έχουν έδρα στην Αττική.

Η διαδικασία ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, στο Νταβός της Ελβετίας, όταν στο περιθώριο του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ, ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον Μπραντ Σμιθ. Για εκείνο το ραντεβού του με τον Πρωθυπουργό στις ελβετικές Αλπεις ο πρόεδρος της Microsoft είχε σχολιάσει πως ήταν μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις που πραγματοποίησε σε εκείνο το Φόρουμ. Ο Αλέξης Πατέλης, προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο που η κυβέρνηση το δουλεύει εδώ και μήνες ενώ επιβεβαίωσε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα.

Huge reveal tomoro … been working on this major investment project in greece for months… can’t wait! #grforgrowth

— Alex Patelis (@PatelisAlex) October 4, 2020