Μια ξεχωριστή ημέρα για τον Βόλο – Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας με τη συμμετοχή 112 χωρών

Η κορύφωση των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας 2022, πραγματοποιήθηκε σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα το περασμένο Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στο Domotel Xenia Volos, με απευθείας αναμετάδοση σε 112 χώρες.

Την λαμπερή επίσημη εκδήλωση πλαισίωσαν με την παρουσία τους Εκπρόσωποι Πολιτικών, Πολιτιστικών και Επιχειρηματικών Φορέων, συντάσσοντας σύσσωμα τις δυνάμεις υποστήριξης σε ένα παγκόσμιο θεσμό, που εκτίναξε την πόλη στην κορυφή, αφού η πόλη του Βόλου ίδρυσε την Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας στην οποία συμμετέχουν 122 χώρες,

με εμπνευστή και ιδρυτή τον Γιώργο Φουντούλη.

Παραβρέθηκαν και απηύθηναν θερμό χαιρετισμό, η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της UNESCO κ. Μαίρη Μαρούλη Ζηλεμένου, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Βαρελάς, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λιούπης, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο Εκπρόσωπος του Φορέα Πολιτισμού της Ι.Μ.Δ. “Μαγνήτων Κιβωτός” κ. Νίκος Τσούκας, ο Ταξίαρχος της Αστυνομίας κ. Βασίλης Καραϊσκος, κα.

Θερμούς χαιρετισμούς μετέφεραν Εκπρόσωποι: της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μακρή, του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μαραβέγια, του Δήμου Βόλου, κα.

Την εκδήλωση συντόνισε η Πρέσβειρα της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας κ. Μαίρη Τσακνάκη Γαβαλά και η Φιλόλογος – Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κ. Σόφη Κανταράκη.

Tον δύσκολο συντονισμό της πολυποίκιλης τεχνικής υποστήριξης είχαν ο Πρόεδρος και Μέλη του Hellenic Spirit Organization.

Η εκδήλωση περιελάμβανε: Απολογισμό των εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, Προβολή σύντομου video με στιγιότυπα από εκδηλώσεις άλλων χωρών, Βραβεύσεις, Απονομές, σύντομη συναυλία της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Φουντούλη, την παρουσίαση του Ύμνου της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας που συνέθεσε ο Γάλλος συνθέτης Damien Aribert με τίτλο “Fly me to Volos”.

Στα μουσικά έργα “Ιωλκός” και “Fly me to Volos” συμμετείχε συμβολικά η αρχαία “Κίθαρις”, ομοίωμα της Κιθάρας του πρώτου κιθαριστή και Δάσκαλου της κιθάρας του Χείρωνος Κένταυρου, που κατασκεύασε ο ερευνητής Νίκος Καββαδάς για το Μουσείο Κιθάρας Βόλου.

Στη σύντομη συναυλία έλαβε μέρος ένα μικρό Τμήμα της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου, με τους: Γιώργος Φουντούλης (διεύθυνση ορχήστρας, κιθάρα), Ανέστης Λουλούδης (κιθάρα, μαντολίνο), Ιόλη Σκούρτη (τραγούδι), Βασιλική Ζήση (τραγούδι), Κατερίνα Παπαϊωάννου (φλάουτο), Ειρηάννα Συρίγου (κιθάρα, τραγούδι), Δημήτρης Δεμίρης, Χάρης Κουτσουμπέλιας, Μαριαλένα Δούλου, Μαίρη Τσεκούρα, Θεανώ Βαούτη, Ιάσων Βελέντζας, Χρήστος Μαγγίνας, Απόλλων Μητσάκης, Ιφιγένεια Ρόρρη, Βασίλης Σιμόπουλος, Έλλη Σκουφογιάννη, Ελένη Στεργιανού, Αγγελική Φουντούλη.

Ο Εορτασμός της “Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας 2022” παραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με τη συνδιοργάνωση των Φορέων: Φορέας Πολιτισμού της Ι.Μ.Δ. “Μαγνήτων Κιβωτός”, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Επιμελητήριο Μαγνησίας, Hellenic Spirit Organization, International Art Academy, Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, καθώς και με την υποστήριξη δεκάδων περιφερειακών και διεθνών Φορέων.

Ιδιαίτερη συμβολή στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και στην προβολή του Βόλου και της περιοχής μας, έχουν οι Γάλλοι συνθέτες Damien Aribert και Eric Penicaud.

O Damien Aribert συνέθεσε τον Ύμνο της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας με τίτλο “Fly me to Volos”, ο οποίος ακούγεται ήδη σε 112 χώρες.

Ο Eric Penicaud συνέθεσε το μουσικό έργο “The Gallop of Chiron Centaur” (Ο Καλπασμός του Χείρωνος Κένταυρου), με το οποίο θα γίνει προσεχώς η έναρξη των Παγκόσμιων Κιθαριστικών Αγώνων και η Αναβίωση των Κιθαριστικών Αγώνων της αρχαίας Ελλάδας.

Οι Παγκόσμιοι Κιθαριστικοί Αγώνες θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα σε 112 χώρες και θα έχουν τη μορφή της Κιθαριστικής Ολυμπιάδας.

Θα ακολουθήσουν το μοντέλο των Ολυμπιακών Αγώνων, με όραμα και στόχο (αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές), το 2023 να καταλήξουν στο Βόλο και να γεμίσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο από κιθαριστές όλου του κόσμου.

Φέτος στις εκδηλώσεις του Εορτασμού, το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ένα από τα Βραβεία του θεσμού κέρδισε επάξια η Ουκρανία όπου μέσα στη δίνη του πολέμου, πέντε πόλεις στην Ουκρανία και ιδιαίτερα το Μουσικό Σχολείο στην πόλη Λβιβ, διοργάνωσαν εντυπωσιακές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας στέλνοντας μηνύματα ειρήνης, συμφιλίωσης, πολιτισμού.

Οι πλέον εντυπωσιακές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στις χώρες: Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, Εκουαδόρ, ΗΠΑ, Ινδονησία, κα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας ιδρύθηκε και καθιερώθηκε το 2021, με έμπνευση και πρωτοβουλία του κιθαρίστα – συνθέτη – καθηγητή Γιώργου Φουντούλη, υπό την αιγίδα της UNESCO και της «Μαγνήτων Κιβωτού», καθώς και δεκάδων διεθνών Φορέων υψηλού κύρους και μεγάλης εμβέλειας, με έδρα και Κέντρο Συντονισμού τον Βόλο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας κοινοποιήθηκε στις χώρες μέλη του ΟΗΕ και θα εορτάζεται παγκοσμίως κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου (με ευέλικτη εορταστική περίοδο από 15 ως 22 Οκτωβρίου).

112 Χώρες, 670 Πόλεις σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν φέτος επίσημα στη μεγάλη Γιορτή της Κιθάρας και διοργάνωσαν εντυπωσιακές εκδηλώσεις με πρωτόγνωρο ενθουσιασμό,

ενώνοντας τις δυνάμεις τους και στέλνοντας μηνύματα ειρήνης, συμφιλίωσης, πολιτισμού, θετικής ενέργειας, με σύμβολο το πιο δημοφιλές μουσικό όργανο, την ΚΙΘΑΡΑ, που έχει καταγεγραμμένη ιστορία 4.000 χρόνων και κατάγεται από την αρχαιοελληνική εποχή με πρώτους κιθαριστές τον μυθικό θεό Απόλλων, τον μεγάλο δάσκαλο Χείρων Κένταυρο, τον Ορφέα, τον Αχιλλέα, τον Ηρακλή, τον Πλάτωνα, τον Σοφοκλή, κα.

