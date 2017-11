Μία ταινία από τη Σουηδία ο μεγάλος νικητής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Όλα τα βραβεία

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την απονομή τον βραβείων, σε μία λαμπερή τελετή, το βράδυ της Κυριακής.

Η ταινία Κοράκια/ KORPARNA/ RAVENS, του Γιενς Ασούρ από τη Σουηδία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης ταινίας Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ.

Ο Άγκνε, ένας επίμονος αγρότης στη Σουηδία της δεκαετίας του 1970, βλέπει τις συνθήκες στον κλάδο του να μεταβάλλονται προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σώσει τη φάρμα του από τις κερδοσκοπικές βλέψεις του οικοπεδούχου και από το γενικό κλίμα του «εκσυγχρονισμού».

Καθώς το αγρόκτημα έμεινε στην ίδια οικογένεια περνώντας από γενιά σε γενιά, ο Άγκνε είναι σίγουρος πως ο μεγάλος γιος του θα αναλάβει τα ηνία. Όταν θα μάθει τις πραγματικές προθέσεις του γιου του, θα δυσκολευτεί να ξεχωρίσει τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το πείσμα από την τρέλα.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

• Ανμαρί Τζασίρ, σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος, παραγωγός (Παλαιστίνη)

• Πέιμαν Μααντί, ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης (Ιράν-ΗΠΑ)

• Κάρελ Οχ, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι (Τσεχία)

• Μπρουνό Ταριέρ, Sound Designer, Sound Engineer (Γαλλία)

• Μαρία Ναυπλιώτου, ηθοποιός (Ελλάδα)

Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία: ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ BEDOONE TARIKH, BEDOONE EMZA /NO DATE, NO SIGNATURE, Βαΐντ Τζαλιλβάντ, Ιράν

Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος απονέμεται: Στον σκηνοθέτη Χλίνουρ Πάλμασον για την ταινία του WINTER BROTHERS/ VINTERBRODRE, Δανία, Ισλανδία

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον: Ρέινε Μπρίνολφσον για την ερμηνεία του στην ταινία ΚΟΡΑΚΙΑ /KORPARNA/ RAVENS, του Γιενς Ασούρ, Σουηδία

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην: Ντάρια Ζόβνερ για την ερμηνεία της στην ταινία ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ TESNOTA/ CLOSENESS, Κάντεμιρ Μπαλάγκοφ, Ρωσία

Βραβείο Σεναρίου: Στους Ζυλ Κουλίερ και Τομ Ντιπόν για το σενάριο της ταινίας ΦΟΡΤΙΟ/CARGO, Ζυλ Κουλίερ, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία

Πρώτη Ειδική Μνεία: Στον ηθοποιό Χάρι Ντιν Στάντον για το τελευταίο του χαμόγελο στην ταινία LUCKY του Τζον Κάρολ Λιντς, ΗΠΑ

Δεύτερη Ειδική Μνεία: Για τον ήχο της ταινίας WINTER BROTHERS/ VINTERBRODRE του Χλίνουρ Πάλμασον, Δανία, Ισλανδία

ΒΡΑΒΕΙΟ VIRTUAL REALITY

Φέτος το φεστιβάλ εγκαινιάζει ένα νέο διαγωνιστικό τμήμα με ταινίες Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality). Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο προσφέρει το Σερβικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το βραβείο Virtual Reality απονέμεται στην ταινία: ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ/BLOODLESS, Τζίνα Κιμ, Νότια Κορέα

Ειδική μνεία στην ταινία: ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ /NOTES ON BLINDNESS, Τζέιμς Σπίνεϊ, Πίτερ Μίντλτον, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) αποτελούμενη από τους: Όλα Σάλβα (Πολωνία), Τόμας Άμπελτσχάουζερ (Γερμανία), Θόδωρο Γιαχουστίδη (Ελλάδα) Απονέμει τα εξής βραβεία:

Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία: ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ BEDOONE TARIKH, BEDOONE EMZA /NO DATE, NO SIGNATURE, Βαΐντ Τζαλιλβάντ, Ιράν

Για Ελληνική Ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2017 (πρεμιέρα) στην ταινία: TOO MUCH INFO CLOUDING OVER MY HEAD, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Ελλάδα

Ειδική μνεία στην ταινία: WINTER BROTHERS/ VINTERBRODRE, Χλίνουρ Πάλμασον, Δανία, Ισλανδία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία:

ΡΟΖΜΑΡΙ/ ROSEMARIE, Άδωνις Φλωρίδης, Κύπρος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τους Κώστα Δήμο, υπεύθυνο προγράμματος, Άρη Φατούρο, σύμβουλο προγράμματος και Βασίλη Δούβλη, σκηνοθέτη, απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ TESNOTA/ CLOSENESS, Κάντεμιρ Μπαλάγκοφ, Ρωσία

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία με τον τίτλο «Νέος Κινηματογράφος». Τα βραβεία που απονέμονται σε ελληνικές ταινίες που πραγματοποιούν πρεμιέρα στο φεστιβάλ συνοδεύονται από τα χρηματικά ποσά των 3.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το πρώτο βραβείο Νέος Κινηματογράφος της ΕΡΤ που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στην ταινία: ΑΓΚΑΘΙ/ THORN, Γαβριήλ Τζάφκας, Δανία, Ελλάδα.

Το δεύτερο βραβείο Νέος Κινηματογράφος της ΕΡΤ που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονέμεται στην ταινία: TOO MUCH INFO CLOUDING OVER MY HEAD, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το ΕΚΚ θεσμοθετεί φέτος ένα βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και δίνεται σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη (πρώτη ταινία) από το ελληνικό πρόγραμμα που κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Κωνσταντάτο, σκηνοθέτη, Λετίσια Κούλικ, ακόλουθος οπτικοακουστικών Μέσων του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και Γκίντα Μίκλεμπουστ, Επικεφαλής της New Nordic Films.

Το βραβείο του ΕΚΚ απονέμεται στην ταινία: TOO MUCH INFO CLOUDING OVER MY HEAD, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η επιτροπή αποτελείται από φοιτητές Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και τα μέλη της είναι οι Στέφανος Αγγελής, Kαλλιόπη Αλέτρα, Αναστάσης Δαλλής, Γεώργιος Δήμογλου και Στεφανία Τσιβελεκίδου. Την Επιτροπή Βραβείου Νεότητας επιμελείται η Δέσποινα Μουζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η επιτροπή απονέμει δύο βραβεία σε ταινίες του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2017 (πρεμιέρα) και συγκεκριμένα τα εξής:

Καλύτερη Ταινία: ΠΟΛΥΞΕΝΗ/POLYXENI, Δώρα Μασκλαβάνου, Ελλάδα

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής: DO IT YOURSELF, Δημήτρης Τσιλιφώνης, Ελλάδα

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

LUCKY, Τζον Κάρολ Λιντς, ΗΠΑ

Το βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας – Μιχάλης Κακογιάννης για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ/ TIMELESS STORIES, Βασίλης Ραΐσης, Ελλάδα

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ /ISCELITEL/ SECRET INGREDIENT, Γκιόρτσε Σταβρέσκι, ΠΓΔΜ, Ελλάδα

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ/ INSYRIATED, Φιλίπ φαν Λέου, Βέλγιο, Γαλλία, Λίβανος

Πηγή: iefimerida