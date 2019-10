Μία μοναδική γεμάτη groove βραδιά με Kelly Finnigan και The Atonements

Ο Kelly Finnigan, η ψυχή και φωνή των αγαπημένων Monophonics, που έχει ξεχωρίσει για την αστείρευτη ενέργειά του και την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία, επιστρέφει στη σκηνή του Lab Art μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς του, The Atonements, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, για μία μοναδική γεμάτη groove βραδιά.

Τουλάχιστον εδώ και μία εικοσαετία, η δημιουργική αναβίωση της soul μουσικής των ‘60s και ‘70s είναι γεγονός. Πρόκειται για μουσικές που σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεις με το ένδοξο μουσικό παρελθόν αλλά, αντιθέτως, δημιουργήθηκαν για να μας θυμίσουν τις καθηλωτικές αυτές μελωδίες και να μας κάνουν να τις αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο. «I’m not looking to reinvent the wheel. I just want to remind people why the wheel was such a good invention in the first place» δηλώνει ο Finnigan, ως άξιος πρεσβευτής της retro soul, την οποία όμως φτάνει σε σημείο να ξεπερνά με τον νέο, ολόφρεσκο δίσκο του «The Tales People Tell», με τα γκρουβαρίσματα, τη διαχρονικότητα που αποπνέει και τα tracks «Catch Me I’m Falling» και «I Don’t Wanna Wait», που γνώρισαν τη ραδιοφωνική επιτυχία από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Ώρα προσέλευσης στις 21.00, ώρα έναρξης στις 22.00. Προπώληση 13 ευρώ, γενική είσοδος – ταμείο 15 ευρώ.

