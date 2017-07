«Μία Λυρική Οδύσσεια» στο υπαίθριο Θέατρο Χόρτου

Στα πλαίσια του 33ου θερινού φεστιβάλ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Γ. Αγγελίνη-Π. Χατζηνίκου στο Χόρτο, την Τετάρτη 26 Ιουλίου στις 21.00 μ.μ , τρείς εξαίρετοι μουσικοί θα οδηγήσουν στο τέλος της μία ‘Λυρική Οδύσσεια’. Σε μια νύχτα με σταθμούς διαφορετικές περιόδους του πολιτισμού και της μουσικής τους έκφρασης για την αγάπη και την πατρίδα, ο βαρύτονος Evan Bravos και η σοπράνο Στέλλα Μάρκου με τη συνοδεία του Πάνου Γαλανόπουλου στο πιάνο θα ερμηνεύσουν έργα των : Handel, Turina, Mozart, Ravel, Verdi, Tchaikovsky, Rimski-Korsakov, Lehar, Copland, Dvorák.

Ο Ευάγγελος Μπράβος (Evan Bravos), ελληνοαμερικάνος βαρύτονος, έχει διακριθεί για τις ικανότητές του στο τραγούδι και στην όπερα και έχει χαρακτηριστεί ως «ενα νέο ταλέντο άξιο προσοχής» απο την εφημερίδα Chicago Tribune.Το φετινό καλοκαίρι κάνει τις πρώτες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, αρχικά στο Μουσικό Φεστιβάλ Νάξου και έπειτα στο Θερινό Φεστιβάλ του Χόρτου στο Νότιο Πήλιο. Πρόσφατα, έκανε το ντεμπούτο του στο ρόλο του Don Giovanni του Μότσαρτ στο Φεστιβάλ της Χαβάης. Την περίοδο 2016-2017 υποδύθηκε τον ρόλο του Tom Joad στη σύγχρονη όπερα ‘Τα σταφύλια της οργής’ σε παραγωγή του Θεάτρου Όπερας του Σαίντ Λούις καθώς επίσης τραγούδησε τον ρόλο Harashta στην όπερα ‘Η πονηρή αλεπουδίτσα’ του Γιανάτσεκ και τον ρόλο των Morales και Dancairo στην όπερα Κάρμεν του Μπιζέ. Ως ανερχόμενος καλλιτέχνης στην Όπερα της Βιρτζίνια κάλυψε τους ρόλους των Paris/Gregorio στο έργο ‘Ρωμαίος και Ιουλιέτα’ του Γκουνώ. Άλλες σημαντικές παραστάσεις αποτελούν ‘Οι γάμοι του Φίγκαρο’ (υποδύθηκε το ρόλο του Κόντε Αλμαβίβα), ‘Η Μελωδία της ευτυχίας’, όπου υποδύθηκε το ρόλο του Herr Zeller στην Central City Opera του Κολοράντο, ‘Ο κουρέας της Σεβίλλης’ (υποδύθηκε τον Figaro) με την Λυρική ¨Οπερα του Σικάγου και ‘Candide’ του Μπερνστάϊν στο ρόλο του Martin στο Aspen Music Festival.Το ρεπερτόριο του στο ορατόριο περιλαμβάνει ‘Τα Κατά Ματθαίον Πάθη’ του Macmillan στο ρόλο του Ιησού, τα ‘Carmina Burana’ του Orff, το Ρέκβιεμ του Μπράμς, το Ρέκβιεμ του Φωρέ και άλλα. Τον Ιούλιο του 2016, έκανε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στο Παρίσι, το Στρασβούργο και το Μόναχο ως ο βαρύτονος σολίστ στο Ρέκβιεμ του Φωρέ με τη Συμφωνική Χορωδία του Κολοράντο. Έχει βραβευτεί από το Pasadena Opera Guild (2017), από την Central City Opera (Κολοράντο, 2014) και από το Metropolitan National Council Auditions (2014). Σπούδασε στο Lawrence University του Γουισκόνσιν και στο Northwestern University του Σικάγου, στη πόλη όπου ζει και σήμερα.

Η σοπράνο Στέλλα Μάρκου είδικεύεται στο χώρο του ορατορίου, της όπερας και των ρεσιτάλ. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη καλλιτέχνης με το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής του Εδιμβούργου, την οπερα Union Avenue, το Masterworks Chorale, την χορευτική ομάδα New Amsterdam, τους Ambassadors of Harmony, το Φεστιβάλ Πάρκου στην Πάρο και το μπαλέτο Nashville.Οι σκηνικές της ερμηνείες περιλαμβάνουν έργα Off-Broadway καθώς και ρόλους από ‘Pique Dame’,’ Die Zauberflöte’, ‘The Turn of the Screw’,’ The Mikado’, The Telephone’, ‘The Songstress’, και ‘ L’Histoire du soldat’. Έχει επίσης συμμετάσχει σε έργα όπως ‘Carmina Burana’ του Orff, Requiem του Fauré, ‘Lord Nelson’s Mass’ του Haydn, Requiem του Brahms, Messiah του Händel, Gloria του Poulenc, Requiem του Mozart, Gloria του Rutter, και ‘Jauchzet Gott in allen landen’ του Bach.Είναι μία ένθερμη ερμηνεύτρια της σύγχρονής μουσικής με πολλές παρουσίες σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Fringe Festival του Εδιμβούργου, το New Music Festival της Χαιδελβέργης, το International Computer Music Conference, και το SEAMUS. Το ερμηνευτικό της έργο κυκλοφορεί από τις εταιρείες μουσικής παραγωγής SEAMUS and MSR.Το πρώτο της πτυχίο στη μουσική το έλαβε από το ωδείο του πανεπιστημίου Oberlin, τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη μουσική από το Cleveland Institute of Music και το διδακτορικό της στη μουσική τέχνη απο το University of Arizona. Είναι μόνιμη καθηγήτρια Μουσικής και Διευθύντρια του Προγράμματος Φωνητικής και Όπερας του University of Missouri – St. Louis.

Ο Πάνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στον Βόλο το 1992 και έκανε τα πρώτα βήματα στη μουσική με τον Κώστα Ματζαφλέρη και στη συνέχεια με την Εύη Κανελλοπούλου, με την οποία πήρε το πτυχίο πιάνου. Με την καθοδήγηση του πιανίστα και καθηγητή Ντίνου Μαστρογιάννη πήρε το δίπλωμα στο πιάνο με άριστα παμψηφεί και διάκριση στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Παραλληλα είναι πτυχιούχος της Αρμονίας και της Αντίστιξης, με καθηγητή τον Αντρέα Μιμαίο στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Από το 2012 είναι στενός συνεργάτης της σοπράνο Σύλβιας Τσιμπανάκου και μόνιμος συνοδός της τάξης μονωδίας. Από τότε έχει συμμετάσχει σε συναυλίες ως συνοδός αλλά και ως σολίστ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Επίσης έχει εμφανιστεί στο θερινό φεστιβάλ του ιδρύματος Αγγελίνης-Χατζηνίκου και στο μουσικό φεστιβάλ “Ευμέλεια” στην Άγρια Βόλου. Εχει συμπράξει με την Καμεράτα του Δημοτικού Ωδείου Βόλου και με την Ορχήστρα νέων, ως σολίστ στο Καρναβάλι των ζώων του Saint Saens υπό την διεύθυνση του Ιωακείμ Μπαλτσαβιά. Τον Αύγουστο του 2015, πήρε μέρος σε σεμινάριο Διεύθυνσης Ορχήστρας, υπό τον αρχιμουσικό Αναστάσιο Στρίκο. Παράλληλα με τις σπουδές του στην μουσική, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον τομέα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Από το 2013 είναι ραδιοφωνικός μουσικός παραγωγός αρχικά στον Nova Fm 100.6, σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου με εκπομπές που παρουσιάστηκαν και στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπου επιμελείται εκπομπή κλασσικής μουσικής, με στόχο τη διάδοση του είδους στην πόλη του Βόλου και την προβολή καλλιτεχνών από τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο του ιδρύματος.