Μια διαφήμιση ούζου με στόχο τον Ερντογάν έγινε viral στην Τουρκία

Μία διαφήμιση της διασημότερης μάρκας ούζου της Τουρκίας εξελίσσεται στο πιο δυνατό αντι-κυβερνητικό σποτ. Το διαφημιστικό σποτ, με τίτλο «όταν φτάσει εκείνη η μέρα», της μεγάλης εταιρείας Γενί Ρακί έχει γίνει ήδη viral και έχει αποκτήσει χαρακτήρα «αντιστασιακό» ενάντια στην κυβέρνηση Ερντογάν.

Αν και η διαφήμιση αφιερώνεται στην ημέρα της 29ης Οκτωβρίου 2023, στην επέτειο δηλ. των 100 χρόνων από τότε που ιδρύθηκε το τουρκικό κράτος από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός λάτρης του τουρκικού ούζου, πολλοί ωστόσο είναι εκείνοι που τη θεωρούν μία διαφήμιση διαμαρτυρίας κατά της σημερινής κυβέρνησης Ερντογάν και θεωρούν ότι εκφράζει την ελπίδα του τουρκικού λαού για νίκη της αντιπολίτευσης τον Μάιο.

Στο περίπου 2.5 λεπτών σποτάκι, όταν ακούγεται -ως ρεφρέν- η φράση: «Όταν φτάσει εκείνη η μέρα πως θα γιορτάσω;», ο κόσμος σηκώνεται όρθιος και πανηγυρίζει, αγκαλιάζεται, φιλιέται και βγάζει επιφωνήματα ανακούφισης και ελευθερίας.

Yeni Raki—#Turkey’s best-selling hooch brand—released one of history’s cleverest wink-&-smile political adverts.

“How will you celebrate when that day comes?” it asks, conjuring May 14 election before revealing it “actually” references 🇹🇷’s National Day.pic.twitter.com/54E8KhyPrJ

